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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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MESUT HASAN BENLİ - ANKARA
27.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Suikastçının ‘cihat’ bavulu

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Suikastçının ‘cihat’ bavulu

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin dava dosyasında, saldırgan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Hürriyet’in ulaştığı görüntülere göre Altıntaş’ın, suikasttan bir gün önce evinde bulunan ‘cihadi’ kitapları bir bavula koyarak bir markete bıraktığı görülüyor.

ANKARA Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından hazırlanan iddianameye göre, saldırgan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş, 16 Aralık 2016 tarihinde Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ikinci ve son keşfini yaptıktan sonra 18 Aralık günü de ‘saldırı sonrasında hedef şaşırtmak amacıyla’ evinde bulunan “Kuran-ı Kerim, Tefsir, Hadis ve cihadi kitaplarını’ teslim etmek için İsmailağa Cemaati’nin Ankara’daki uzantısı Oduncu kardeşlerle temasa geçti.

‘BİRİLERİ FAYDALANSIN’

İddianamedeki görüntülere göre Altıntaş, 18 Aralık günü saat 16.08’de taksiyle Murat Oduncu’nun işlettiği markete geliyor. Altıntaş taksiden indikten sonra bavulu markete bırakıp hemen çıkıyor. İddianamede, Altıntaş’ın kitapları teslim etmek için İbrahim Bilal Oduncu ile aralarındaki WhatsApp yazışmalarına da yer veriliyor. Yazışmalarda Altıntaş’ın mesajlarının bazıları şöyle:

“- Bilal abi sana mı ulaştırayım kitapları?

- En azından birileri faydalansın hem onların hem bizden ecirden nasibi olsun

- Daha net değil abi hem şu özel harekat netleşmedi, ocak gibi başlayacak diyorlar, hem de birkaç yere daha talepte bulundum yakında belli olur akıbetimiz hayr olsun. Ben Murad abinin dükkana bırakayım o zaman ordan alırsınız abi, Allah’a emanet olun”

Suikastçının ‘cihat’ bavulu

ÖLMEYE GİTTİĞİNİN KANITI

İddianamede Altıntaş’ın olaydan bir gün önce ikâmetinde bulunan kitapları dağıtmasına ilişkin olarak, “19 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştireceği saldırı sonrasında terörist Mevlüt Mert Altıntaş’ın hayatta kalmayacağını, sağ olarak ele geçirilemeyeceğini, saldırı planının bu yönde olduğunu göstermesi açısından da önem arz ettiği belirlenmiştir” değerlendirilmesi yapıldı.

 

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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