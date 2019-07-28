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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Suikast Kandil’de planlandı

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Suikast Kandil’de planlandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güvenlik güçleri, Erbil Başkonsolosluğu diplomatı Osman Köse’nin şehit olduğu saldırıyı yapan terörist Mazlum Dağ’ın itiraflarını yayınlarken suikast planının Kandil’de yapıldığı ortaya çıktı. Erbil Emniyeti açıklamasında “Suçluların itiraflarına göre, Erbil’deki terör saldırısı birkaç ay önce Kandil’de Fatih (Botan) adındaki PKK’lı tarafından planlandı. Saldırının baş faili, 2 Irak vatandaşını Türk diplomatın koruması olduğu şüphesi ile öldürdüklerini itiraf etti” denildi.

17 Temmuz’da Kuzey Irak’ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen saldırıda Osman Köse’nin yanı sıra Beşdar Ramazan ve Nariman Osman adlı Iraklılar hayatını kaybetmişti. 20 Temmuz’da da saldırının faillerinden Mazlum Dağ ve Muhammet Bisksiz (Dıjwar) yakalanmıştı. Saldırganların itirafları Rûdaw TV’de yayınlandı. Yayınlanan görüntülerde 3’ü saldırgan 6 kişi ifadelerinde suçlarını itiraf etti. 1992 Diyarbakır doğumlu Dağ, itirafında, 2015’te Kuzey Irak’a gittiğini belirterek, “Kardeşim İbrahim siyasi faaliyetlerinden dolayı buradaydı. Ağabeyim İsmail de 1980’de PKK’ya katılmıştı. Erbil’deki İbrahim, şubat ayında Kandil’e gideceğini söyledi. Onlara katıldım. Kandil’den Botan olarak tanınan Fatih adlı kişi beni karşıladı. 26 gün Kandil’de kaldım. Kalaşnikof ve silahla birkaç kez ateş etmeyi bana gösterdiler” diye konuştu. Erbil’de bir kafede çalışmaya başladıktan sonra Mehmet olarak bilinen Siirtli Dıjwar adlı kişiyle tanıştığını söyleyen Dağ, “Bana birinden söz etti. Daha sonra bu kişinin Türk Konsolosluğu çalışanı Osman Köse olduğunu öğrendim. Köse’nin fotoğraf ve videolarını çektik. Sonra bana bu kişiyi öldürüp öldüremeyeceğimi sordular. Yanında 2 koruma olursa bir şey yapamayacağımı söyledim. Onlar da bana Kuzey Iraklı Alan ve Ahmet adlı kişileri gönderdiler. Yanlarında susturucu silahlar getirdiler. 17 Temmuz’da Dıjwar mesaj attı ve Köse’nin restorana gittiğini söyledi. Restorana gittik. Orada oturan 2 kişinin Osman Köse’nin koruması olduğunu sandık. Bu nedenle de önce onları öldürmeye karar verdik. Ben yerimden kalkarak Osman Köse’ye bir el ateş ettim. Çıkınca sağ ayağımdan yaralandım. Ahmet yere düştü başından kan akıyordu. Üçümüz de arabaya binerek olay yerinden ayrıldık. Dıjwar’ı telefonla aradım ve işi tamamladığımızı söyledim. Ardından da Ahmet ve Alan mezarlığa ulaşmadan arabadan indiler. (Yakalanmamak için birkaç yer değiştirdiklerini anlatarak) Bir süre sonra Asayiş bizi 120. Cadde’de yakaladı” ifadesini kullandı.

Aralarında Mazlum Dağ'ın da olduğu 3'ü Türk vatandaşı altı kişinin yakalandığını ve birkaç kişinin daha arandığını da duyuran Erbil Emniyeti, diplomat Köse’nin şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin daha kimliğini açıklayıp fotoğrafını yayınladı. Açıklamada, Erbil’deki saldırının faillerinden birinin Siyako Baki Abdülkerim olduğu bildirildi.

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