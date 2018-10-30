Sudenur'un sınıfında hüzün ve gözyaşı
Manisa’da geçtiğimiz Cumartesi günü trenin altında kalarak hayatını kaybeden lise 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Sudenur Öztürk’ün okulunda hüzün ve gözyaşı hakim. Sudenur’un sınıfındaki sıra arkadaşları tarafından çiçeklerle ve fotoğrafıyla donatılırken, gözyaşları sel oldu.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 27 Ekim Cumartesi günü Barbaros Mahallesi’ndeki hemzemin geçidinde lise 11. sınıf öğrencisinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından, Sudenur Öztürk’ün okuduğu Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ilk ders acı ve gözyaşı içinde başladı.
Sınıf arkadaşları Sudenur Öztürk'ün fotoğrafının da bulunduğu sıraya çiçek ve en çok sevdiği çikolataları bıraktı.
"İLERİDE VETERİNER YA DA HOSTES OLMAYI İSTERDİ"
Sınıf arkadaşlarından Servet Geçici, "Ben onun geçen seneden beridir arkadaşıydım. Kendisi çok iyi biriydi. Her zaman ayakta dik duran iyi ve güçlü bir kızdı. Yardımsever biriydi. Her sabah günaydın diyerek sınıfa girerdi. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Dersleri için çok çaba gösteriyordu. Dersle ilgili öğretmenlerine çok soru soruyordu. Hatta 10 Kasım ile ilgili şiir okuyacaktı. İleride veteriner ya da hostes olmayı isterdi. Hayvanları çok severdi. Bu yüzden bahçeli bir eve taşındılar, köpek almıştı. Doğum gününde de bir arkadaşımız ona balık hediye etti” diye konuştu.
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