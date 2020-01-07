Kumrular ‘haksız yere, sahipli hayvanı öldürme’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada suçlamaları reddetti. Kumrular, “Çıtır çok yaşlıydı ve kalıtsal, kronik hastalığı da varmış. Çıtır’ı resmi bir kuruma teslim etmemle hiçbir yarar sağlama amacı gütmediğimi belirtmek isterim. Hiçbir kötü niyetim olmadan böylesine mağdur duruma düştüğüm için çok üzgünüm” dedi. Tanık olarak dinlenen kardeşi Merve Kumrular ise, “Çıtır köpeği daha iyi bakılsın diye barınağa götürdüm.

Köpeğin öldüğünü ablamdan öğrendim. Sanırım yaklaşık 10 gün sonra ölmüş” dedi. Mahkeme hâkimi, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.