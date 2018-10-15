Suç duyurusu: ‘Tehdit, hakaret, tahrik, aşağılama’
İYİ Parti ve MHP arasındaki gerginlik yargıya taşındı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Türk Ceza Kanunu’nun 106, 125, 214, 216, 218’inci maddelerine göre ‘tehdit, hakaret, suç işlemeye tahrik ve aşağılama’ suçlarından cezalandırılmasını istedi.
EVİNİN ÖNÜNDE PROTESTO
Akşener, 2 Ekim’de partisinin TBMM’deki grup toplantısında MHP hakkında “saray yancısı” ifadesini kullanmıştı. Akşener’e Twitter’dan yanıt veren Bahçeli de, “Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın” ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli’nin çıklamasının ardından da aynı gece bir grup, Akşener’in Üsküdar’daki evinin önünde protesto gösterisi yapmıştı.
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