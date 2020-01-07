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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 07.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Su sorununu Elif Naz’ın resmiyle anlatacak

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Su sorununu Elif Naz’ın resmiyle anlatacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Ocak’ta düzenlenecek çalıştayda su sorununu anaokulu öğrencisi Elif Naz Koçak’ın resmiyle anlatacak.

EKREM İmamoğlu dün Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı’yla birlikte ilçeyi dolaşan İmamoğlu, yarım kalan belediye hizmet binası ve Bağcılar meydan düzenlemesini bitirme sözü verdi. İki belediye başkanı Engelliler Merkezi ve Sancaktepe İlköğretim Okulu’nu da ziyaret etti. İmamoğlu, 5 yaşındaki Elif Naz Koçak’ın kendisine hediye ettiği, üzerinde ‘Suyumuzu boşa akıtmayalım’ yazılı resimle yakından ilgilendi. İmamoğlu, “İşte tam istediğim şey buydu” diyerek, minik öğrenciden “Bu resmi Çarşamba günü yapacağım su çalıştayında kullanabilir miyim?” diye izin istedi.

GÖKTEN PARA YAĞIYOR

İmamoğlu ile Çağrıcı arasında belediye binasından çıkarken ilginç bir diyalog da yaşandı. İmamoğlu palto almadığı için Lokman Çağrıcı’ya “Islanmayın” dedi. Çağrıcı da İmamoğlu’na, “Islanalım. Gökten para yağıyor” diye yanıt verdi.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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