Su seviyesi düşünce ortaya çıktı
Artvin’deki Deriner Barajı’nda sel ve heyelana önlem amacıyla su seviyesi düşürülünce köy ve cami minaresinin ortaya çıkması ilginç görüntüler oluşturdu.
Çoruh Nehri üzerinde yapımına 1988 yılında başlanan ve 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise altıncı yüksek gövdeli barajı olan Deriner Barajı'nda 2012 yılında su tutulmasıyla Yusufeli ilçesine bağlı Narlık Köyü'nün de aralarında bulunduğu bazı yerleşim yerleri sular altında kaldı.
Maksimum işletme kotu 392 metre, minumum ise 347.83 metre olan Deriner Barajı'nda son günlerde su seviyesi yaklaşık 360 metre seviyesinde. Barajda, su seviyesinin yaklaşık 30 metre düşmesiyle Artvin-Yusufeli karayolunun yaklaşık 40. kilometresi mevkisindeki Narlık Köyü'nün sular altında kalan bazı yapıları ve köy camisinin minaresi ortaya çıktı.
Cami, okul ve evlerin 6 yıl sonra görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerinin yerleşim yerini seyretti. Baraj gölü ortasındaki minare, yöre halkının da ilgi odağı oldu. Bazı vatandaşlar, minarenin fotoğraf ve görüntüsünü cep telefonlarıyla çekerek o anı ölümsüzleştirdi.
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