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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 02.01.2020 - 11:55,Son Güncelleme:/

Su sayaçları ve kablo çalınan mahalle, susuz kaldı

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Su sayaçları ve kablo çalınan mahalle, susuz kaldı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, bir mahallenin su sayacını ve kablolarını çalan hırsızlar, vatandaşların susuz kalmasına neden oldu. Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, ilçe merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan 350 nüfuslu Çavdarlı Mahallesinde meydana geldi. Gece saatlerinde su deposunda bulunan 20ye yakın sayaç ve 100 metreye yakın kablo, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Mahalledeki vatandaşların susuz kalmasına neden olan hırsızlık olayını sabah fark eden Mahalle Muhtarı Durmuş Kurt, olayı jandarmaya bildirdi. Gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.









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