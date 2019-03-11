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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cavit AKGÜN/DHA
11.03.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Su hattı döşerken, toprak altında kalan işçi öldü

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Su hattı döşerken, toprak altında kalan işçi öldü

MUĞLA'da, alışveriş merkezinin su hattı döşemesi için tek başına görev yapan Ahmet Akbayır (51), toprak altında kalarak, yaşamını yitirdi.

Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki alışveriş merkezinin su hattını döşeyen, yalnız çalışan, evli ve 2 çocuk babası Ahmet Akbayır, dün açtığı çukurda meydana gelen göçükte, toprak altında kaldı. Yakınları, Akbayır'a ulaşamayınca meraklandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, saat 17.00 sıralarında, tenha yerdeki göçüğü fark etti. Yapılan çalışma sonrası göçük altındaki Akbayır'a ulaşıldı. Göçükten çıkarılan Akbayır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet Akbayır'ın cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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