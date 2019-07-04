Stromboli yanardağı nerede? Harita üzerindeki konumu
Stromboli yanardağı, birçok kişinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Aktif bir yanardağ olan Stromboli, sıklıkla lav püskürtmesi dolayısıyla Akdeniz'in Deniz Feneri olarak bilinmektedir. Peki, Stromboli yanardağı nerede yer alıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Stromboli yanardağı, Sicilya'nın kuzey kıyısı açıklarında bulunan, İtalya'nın aktif ve adayla aynı ismi taşıyan yanardağı bulundurdan küçük adadır.
Stromboli yanardağı, sık sık püskürmesi sebebiyle ortaya çıkan ışıktan, "Akdeniz'in Deniz Feneri" olarak da bilinir.
Sicilya'nın kuzeyindeki volkanik takımadalar olan Eolie Adalarından biridir. İsmi eski Yunanca'daki yuvarlak formu sebebiyle verilmiş olan Στρογγυλή (Stroŋgulḗ) adının bozulmuş halidir. Ada nüfusu 400 ile 750 kişi arasında değişir.
Stromboli Adası yanardağ etkinlikleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Adanın yanardağı en son 2 Ağustos 2008 patlamıştır. Oldukça etkin görünen Stromboli'den denize sürekli lav akıntısı karışır.
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