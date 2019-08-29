STK temsilcileriyle kayyımları görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP Genel Merkezi’nde DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Genel Sekreter Cafer Konca, KESK Eşbaşkanları Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik, TMMOB İkinci Başkanı Selçuk Uluata, TTB Başkanı Sinan Adıyaman’la bir araya geldi.
Görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da katıldı.
BİRLİK ÇAĞRISI YAPILDI
Toplantıda Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyım atanması ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alındı. STK temsilcileri, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk olarak İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası iptal edilerek belediyeye kayyım atanmasıyla başlayan sürecin Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasıyla devam eden süreci ‘halkın seçilme hakkına yönelik bir darbe’ olarak değerlendirdiler. Türkiye’de normalleşme ve demokrasiden yana tutumun güçleneceği bir dönem beklenirken belediyelere kayyım atanmasını doğru bulmadıklarını ifade eden sivil toplum örgütü temsilcileri, “Bütün bu haksız uygulamalara karşı demokrasi mücadelesi verenlerin güçlerini birleştirerek birlikte olması gerekir. Bu konuda birlikte hareket etmeliyiz” dedi.
Kılıçdaroğlu da yapılanların seçmenin iradesine saygısızlık olduğunu ifade ederek, bu uygulamanın OHAL uygulamalarının fiilen devam ettiğini gösterdiğini, bundan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini dile getirdi. Kayyım atanmasını demokrasi ve hukuka aykırı bulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, kayyım atanan 3 belediye başkanını arayarak dayanışma mesajlarını ilettiğini söyledi.
‘YANLIŞ ANLAŞILDI’
Kılıçdaroğlu, süreçle ilgili olarak HDP’lilerle görüştüklerini ifade ederek, bu konuda bir yol haritası belirlediklerini de anlattı. Kılıçdaroğlu, bu tür hukuksuzluklara karşı insanların şiddetten uzak durarak yasal demokratik tepkilerini gösterebileceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, ‘sokağa çıkmayı doğru bulmadığına’ ilişkin basına yansıyan sözlerinin cümlenin bütünü içerisinden bir parça alınarak kullanıldığı için yanlış anlaşıldığını söyledi.
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