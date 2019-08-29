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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

STK temsilcileriyle kayyımları görüştü

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
STK temsilcileriyle kayyımları görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP Genel Merkezi’nde DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Genel Sekreter Cafer Konca, KESK Eşbaşkanları Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik, TMMOB İkinci Başkanı Selçuk Uluata, TTB Başkanı Sinan Adıyaman’la bir araya geldi.

Görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da katıldı.

BİRLİK ÇAĞRISI YAPILDI

Toplantıda Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyım atanması ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alındı. STK temsilcileri, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk olarak İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası iptal edilerek belediyeye kayyım atanmasıyla başlayan sürecin Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasıyla devam eden süreci ‘halkın seçilme hakkına yönelik bir darbe’ olarak değerlendirdiler. Türkiye’de normalleşme ve demokrasiden yana tutumun güçleneceği bir dönem beklenirken belediyelere kayyım atanmasını doğru bulmadıklarını ifade eden sivil toplum örgütü temsilcileri, “Bütün bu haksız uygulamalara karşı demokrasi mücadelesi verenlerin güçlerini birleştirerek birlikte olması gerekir. Bu konuda birlikte hareket etmeliyiz” dedi.

Kılıçdaroğlu da yapılanların seçmenin iradesine saygısızlık olduğunu ifade ederek, bu uygulamanın OHAL uygulamalarının fiilen devam ettiğini gösterdiğini, bundan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini dile getirdi. Kayyım atanmasını demokrasi ve hukuka aykırı bulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, kayyım atanan 3 belediye başkanını arayarak dayanışma mesajlarını ilettiğini söyledi.

‘YANLIŞ ANLAŞILDI’

Kılıçdaroğlu, süreçle ilgili olarak HDP’lilerle görüştüklerini ifade ederek, bu konuda bir yol haritası belirlediklerini de anlattı. Kılıçdaroğlu, bu tür hukuksuzluklara karşı insanların şiddetten uzak durarak yasal demokratik tepkilerini gösterebileceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, ‘sokağa çıkmayı doğru bulmadığına’ ilişkin basına yansıyan sözlerinin cümlenin bütünü içerisinden bir parça alınarak kullanıldığı için yanlış anlaşıldığını söyledi.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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