SRC 2 nedir?

SRC 2 belgesi için verilen eğitim, yurt içi yolcu taşımacılığı sürücü meslekî yeterlilik teorik bilgilerini içermektedir. Sürücülerin, yurt içi yolcu taşımacılığı alanında mevcut bilgilerini geliştirmeleri, alandaki yeni gelişmeleri takip etmeleri, alanı ile ilgili kuralları daha bilinçli ve dikkatli olarak yerine getirenlere verilen SRC 2 belgesi, sınavdan başarıyla geçen sürücülere takdim edilmektedir.

SRC 2 EĞİTİMİNDE HANGİ KONULAR YER ALIYOR?

1. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği ve Kalite Müşteri Memnuniyeti

a. Acil Durum ve İş Sağlığı Güvenliği Talimatı

b. Çevre Güvenliği Önlemleri

c. Kalite ve Müşteri Memnuniyeti



2. İş Organizasyonu

a. İş Öncesi Hazırlık

b. Güzergâh Planlama

c. Belge ve Eşya Kontrolü



3. Aracın Yolculuk Öncesi Sürüş Hazırlığı

a. Lastik Kontrolü

b. Mekanik Ve Elektronik Kontrol



4. Yolcu Taşıma Kuralları

a. Yolcuyu Araca Alma

b. Yolcu Güvenliğini Sağlama

c. Yolcuyu Araçtan İndirme

d. Taşıma Sonrası Kontrol



5. Güvenli Sürüş Teknikleri

a. Araç İçi Güvenlik Sistemleri

b. Direksiyon Tutma ve Çevirme

c. Koltukta Doğru Oturma Pozisyonu

d. Araç İçinde Yük Taşıma ve Tehlikeleri (Kabin Disiplini)

e. Aktif ve Pasif Güvenlik Gereçleri

f. Lastikler, Lastik Havaları, Lastik Değiştirme ve Sürüş Güvenliği

g. Sürüşte 2 Kural Faktörü (Doğru Analiz, Yavaşlatılan Sürüş)

h. Araçlarda Kontrolü Kaybetmeyi Önleyen Elektronik Sistemler

i. Takip Mesafesi

j. Durma Mesafeleri

k. Ayna Kullanımı

l. Virajlar (Ağırlık Transferi)

m. Sürücü Kaynaklı Kayma Hareketleri

n. Farklı Karakterde Yol Yüzeyleri (Kuru, ıslak, çok kaygan)

o. Çalışma ve Dinlenme Süreleri

p. Takograf Cihazı Kullanımı ve Trafik Güvenliği



6. Trafik Kuralları ve Cezalar

a. Kanun (Karayolu Taşıma Kanunu ),

b. Yönetmelik (Karayolu Taşıma Yönetmeliği, Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği, Seyahat

Acenteleri Yönetmeliği)

c. İlgili Diğer Mevzuat



7. İletişim Teknolojileri ve Harita Okuma

a. Trafik Kuralları

b. Trafik Cezaları



8. Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanma

a. İnsan-Trafik İlişkisi

b. Sürücü Davranışının Psikolojik Açıdan İncelenmesi

c. Sürücü Davranışını Etkileyen Faktörler

d. Alkol ve Sürücülüğe Etkisi

e. Yorgun, Uykusuz ve Dalgın Araç Kullanma



9. Mesleki Gelişim

a. Adap ve Trafik

b. Trafikte Temel Değerler

c. Trafikte Empati ve İletişim

d. Trafikte Hak İhlalleri



10. Trafik Adabı

a. Araç Takip Sistemleri ve Faydaları

b. Sürücülükte Kullanılan İletişim Teknolojileri (GPRS, WAP, GPS, GSM, MMS, VPN Ve UMTS)

c. İletişim Teknolojilerinden Kurallarına Uygun Olarak Yararlanma

d. Harita Okuma



11. Yolcu Taşıma (Trafik, Ulaştırma ve Turizm) Mevzuatı

a. Kaçakçılık Mevzuatı



12. Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı

a. Trafikte Yasal Sorumluluklar

b. Kara Yolu Taşımacılığında Sigorta



13. Yasal Sorumluluklar ve Sigorta

a. Temel İlkyardım Kavramları

b. Hasta Yaralı ve Olay Yeri Değerlendirmesi

c. Temel İlkyardım Uygulamaları

d. Taşıma Teknikleri



14. Trafik ve Davranış Psikolojisi

a. Aracın Kısımları

b. Karoser

c. Motor Sistemi

d. Fren Sistemi

e. Direksiyon Sistemi

f. Güç Aktarma Organları

g. Aydınlatma ve Gösterge Sistemleri

h. Süspansiyon Donanımı

i. Ekonomik Araç Kullanma



15. İlk Yardım

a. Mesleki Bilgi Kaynakları

b. Mesleki Deneyim Paylaşma

c. Meslek Ahlakı