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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail AKKAYA/KONYA (DHA)
20.09.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

Spor yaparken karakolluk oldular

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Spor yaparken karakolluk oldular

Konya'da her sabah mahallelerindeki parkta müzik eşliğinde sabah sporu yapan 15 arkadaş, aynı parkta yürüyüş yapan kadının 'müzik eşliğinde spor yaparak rahatsızlık verdikleri' yönündeki şikayeti üzerine karakolluk oldu. S.B. adlı kadının yaptığı şikayet üzerine ifadeleri alınan grupta yer alan emekli öğretmen Erol Yayla, ''Cep telefonuna bağladığımız küçük hoparlör sayesinde müzik eşliğinde egzersiz yapıyoruz. Bir kadın arkadaşımızın, polise ve CİMER'e şikayeti üzerine son günlerde sürekli polis geliyor. 15 kişi karakola gidip ifade verdik. Neredeyse hakkımızda 'Kabahatler Kanunu'na göre para cezası uygulayacaklardı'' dedi.

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  • Spor yaparken karakolluk oldular
  • Spor yaparken karakolluk oldular
  • Spor yaparken karakolluk oldular
  • Spor yaparken karakolluk oldular
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, 2012 yılında spor kültürünün yaygınlaştırılması, halkın sağlıklı ve bilinçli spor yapabilmesi için 'Koşabiliyorken Koş' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında o tarihten itibaren Konya'da da çok sayıda vatandaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü eğitmenleri eşliğinde kentteki parklarda spor yapmaya başladı. Meram ilçesindeki Evliye Çelebi Parkı'nda sabah sporu yapanlar arasında bulunan 15 kişilik arkadaş grubu ise egzersiz yaparken müzik dinledikleri nedeniyle polis ifade vermek zorunda kaldı.

Aynı parkta yürüyüş yapan S.B. adlı kadın, grubu 'toplu halde müzik eşliğinde spor yaparak rahatsızlık verdikleri' gerekçesiyle polise ve CİMER'e şikayet etti. Polis de gruptaki 15 kişinin ifadesini aldı.

İFADE VERDİLER

İfade verenler arasında bulunan Erol Yayla, Evliya Çelebi Parkı'nın halka açık ve herkesin spor yapabileceği alan olduğunu anlatarak aynı yerde 5 yıldır spor yaptığını ifade etti. Yayla, S.B. adlı kadının şikayeti üzerine polislerin parka gelip haklarında şikayet olduğunu bildirerek kendilerini ifadeye çağırdığını bildirdi.

Yayla, şunları söyledi:
''Beş yıldır bu alanda spor yapıyoruz. Hiç kimseyi rahatsız edici davranışta bulunmadık. Hava aydınlanmadan gelip 1.5 saat spor yapıyoruz. Koşu ve yürüyüşün ardından da gönüllü beden eğitim öğretmenimiz öncülüğünde egzersiz yapıyoruz. Bir cep telefonuna bağladığımız küçük hoparlör sayesinde egzersizi müzik eşliğinde yapıp dağılıyoruz. Arkadaşlarımızın hepsi sağlık için spor yapmaya geliyor. Bir kadın, burada huzursuzluk çıktığı, gürültü yapıldığı, sesten, gürültüden ve yapılan spordan rahatsız olduğu, sporu burada yapmamamız gerektiği yönünde polis ile CİMER'e şikayette bulunmuş. Şikayet üzerine son günlerde her gün parka polis gelip hakkımızda şikayet olduğunu söylüyor. Bizim videolarımızı çekti. Sivil polisler geldi. Zabıta bile geldi. Şikayet nedeniyle 15 kişi karakola gidip ifade verdik. Hakkımızda neredeyse 'Kabahatler Kanunu'na göre para cezası uygulayacaklardı. İtiraz ettik. Hakkımızda ne gibi işlem yapılacak bilmiyoruz. Halen sabahları parka polis geliyor.''

'SUÇ UNSURU BULUNMADI'

İfade verenlerden iş adamı Mesut Köfe de grubun öğretmen, asker, doktor, sanayici, iş adamı ve emeklilerden oluştuğunu belirterek, şöyle konuştu:
''Spor yaptığımız arkadaşlarımızın çoğunu 20 yıldır ailece tanıyoruz. Çoğunluğu eşiyle geliyor. Şimdiye kadar şikayet olmadı. Fakat bir kadın, 2 ay önce parka spor için gelmeye başladı. O şikayet etti. Polisler geldi, videolarımızı çekti. Mehter marşı veya değişik müzikler eşliğinde egzersiz yapıyoruz. Kaç defa polis geldi ama suç unsuru bulamadılar. Şikayet olduğu için mecburen karakola gittik.''

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