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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA (DHA)
01.05.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Spor yaparken beyin kanaması geçiren Serap öğretmenden kahreden haber

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Spor yaparken beyin kanaması geçiren Serap öğretmenden kahreden haber

Antalya'da spor yaparken beyin kanaması geçiren Türkçe öğretmeni Serap Seviğ (42), 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Antalya'da Mobil Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapan Serap Seviğ, 11 Nisan günü özel bir spor salonuna gitti. Spor yaptığı sırada rahatsızlandı. Çevresindekilere başının ağrıdığını söyleyen Seviğ, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Serap Seviğ ameliyata alındı. Ertesi gün okula gelmeyen Seviğ'in öğretmen arkadaşları, hastanede olduğunu öğrendi. Okul Müdür Yardımcısı Meryem Haldan, Antalya'da yalnız yaşayan Serap Seviğ'in "Belki lazım olur" diyerek 2 ay önce kendisine verdiği telefon numarasından Seviğ'in Tokat'taki annesine haber verdi.

İdealistliğiyle Reşat Nuri Güntekin'in kaleme aldığı Türk edebiyatının klasikleri arasında gösterilen 'Çalıkuşu' romanındaki 'Feride öğretmen' karakterine benzetilen Seviğ, beyin ameliyatına girerken bile "Öğrencilerim var, yazılılarımı kim yapacak şimdi, okulum" sözlerini sarfetti.

ÖĞRENCİLERİ MAĞDUR OLMASIN DİYE DOĞU'DAKİ GÖREV SÜRESİNİ UZATTI

Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Seviğ, 18 gün süren yaşam mücadelesini 29 Nisan günü kaybetti. Serap Seviğ'in ölümü öğretmen arkadaşları ile öğrencilerini yasa boğdu.

Müdür Yardımcısı Meryem Haldan, Seviğ'in ölümünün çok erken olduğunu belirterek yıkıldıklarını söyledi. Seviğ'in idealistliği ile her öğrencinin saygı duyduğu bir öğretmen olduğunu kaydeden Haldan, "Arkadaşım öğretmenliği o kadar çok istemişti ki 28 yaşından sonra üniversite okuyup öğretmen oldu. İlk görev yeri Muş'un Varto ilçesinde 4 yıl olan görev süresi dolmasına rağmen, 8'inci sınıf öğrencilerini yarıda bırakmamak için bir yıl daha kendi isteğiyle görev yaptı. Çok üzgünüz" dedi.

Öğretmen Serap Seviğ, yaşam mücadelesini kaybetti
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Spor yaparken beyin kanaması geçiren Serap öğretmenden kahreden haber
MASASINI ÇİÇEKLERLE DONATTILAR

Öğretmenlerinin hayatını kaybettiğini öğrenen öğrenciler de gözyaşlarını tutamadı. Sınıfındaki masasını öğrencileri çiçekler ile donattı. Seviğ'in cenazesi memleketi Tokat'ta defnedildi.

Spor yaparken beyin kanaması geçiren Serap öğretmenden kahreden haber
DHA'YA RÖPORTAJ VERMİŞTİ

Serap Seviğ, geçen Aralık ayında Antalya'da 1400 öğrencisi bulunan ortaokulun tek görme engelli öğrencisi Deniz Aygün'ün 3 yıldır okul birinciliği unvanını elinde bulundurduğu haberinde DHA'nın mikrofonuna konuşmuştu.

Seviğ, o röportajda şunları söylemişti:
“Okulumuzdaki tek görme engelli öğrenci Deniz, benim de öğretmenlik hayatımdaki tek görme engelli öğrencim. Deniz'in eğitimi bizi de yönlendiriyor. Braille Alfabesi'ni ben de arkadaşları da öğrenmeye başladık. Okula ilk geldiğinde annesi de çok tedirgindi. Hepimiz tedirgindik. Ama ilk derste o tedirginliğimizi attık. Çünkü gerekli malzemeleri saydığımda her öğrencim 3 defa tekrarlattırdı ama Deniz arkadaşlarına dönüp 'Hala aklınıza yazamadınız mı' dedi ve bütün listeyi saydı. Ben o gün Deniz'deki ışığı gördüm. Beni mutlu eden şey ise diğer öğrencilerin Deniz'e saygı göstermesi ve çarpmamak için çaba göstermeleri."

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