SP’den Şahin ve Cevheri sürprizi
Saadet Partisi (SP) Ordu’dan eski AK Partili İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’i, Şanlıurfa’dan da yine eski AK Parti milletvekili Sabahattin Cevheri’yi aday gösterdi.
Şahin’in, uzun süre İYİ Parti’den adaylığı konuşulurken, Cevheri’nin de CHP ve SP ile birlikte HDP’nin de desteğiyle bağımsız aday olabileceğinden söz ediliyordu. SP, Adıyaman’da da eski AK Parti milletvekili Ahmet Faruk Ünsal’ı aday gösterdi. 81 ildeki seçim çevrelerinin tamamına yakınında kendi adaylarıyla seçime katılan SP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Doğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı da Şerafettin Kılıç oldu.
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