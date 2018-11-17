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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.11.2018 - 16:08, Son Güncelleme:

Sözün bittiği yer... “Annesi annemdi, pişmanım”

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Sözün bittiği yer... “Annesi annemdi, pişmanım”

Gaziantep’te simit fırınında çıkan bıçaklı kavgada en yakın arkadaşını öldürerek yaklaşık 1 ay boyunca kaçan Hüseyin A. yakalandı. 

Katil zanlısı şahıs, adliyeye çıkarken gazetecilere, “ Annesi annemdi. Pişmanım, öldürmek istemedim” dedi. Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi’nde Hüseyin A., en yakın arkadaşı Mehmet Kara ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmış, simit fırınında karşılaşınca kavga etmişlerdi. Hüseyin A, cebinden çıkardığı bıçakla, arkadaşı Mehmet Kara’yı yaralayarak, olay yerinden kaçmıştı. En yakın arkadaşını bıçaklayarak öldüren Hüseyin A.’nın öldürdüğü arkadaşı Mehmet Kara’nın annesine ’anne’ diye hitap ettiği öğrenilmişti. 

Gaziantep Cinayet Büro ekiplerinin fiziki takibi sonucu Kahramanmaraş’ta yakalanan şahıs, sağlık kontrolüne getirildi. Katil zanlısı Hüseyin A.,” Pişmanım. Amacım öldürmek değildi. Kendimi savunmak istedim. Annesi annemdi. Aile gibiydik hepimiz” şeklinde konuştu Çatıdan kaçtı bodrumda yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri 1 ay boyunca firari olan ve Kahramanmaraş’ta kiraladığı evde kalan şahsı operasyonla yakaladı. Yer tespitinin ardından olay yerine giden ekipleri fark eden katil zanlısı, yan tarafta bulunan camı kırarak kaçmaya başladı. Çatıdan kaçan Hüseyin A. polis ekipleri tarafından binanın bodrum katında yakalandı. 

Öte yandan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu. 

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