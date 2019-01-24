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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
24.01.2019 - 17:25, Son Güncelleme:

Sözün bittiği yer... 12 yaşında tecavüze uğradı 13'ünde anne oldu... Şimdi sadece bir isteği var

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Sözün bittiği yer... 12 yaşında tecavüze uğradı 13'ünde anne oldu... Şimdi sadece bir isteği var

Kahramanmaraş’ta halasının oğlu tarafından 12 yaşında cinsel istismara uğrayıp 13 yaşında anne olduğunu iddia eden kadın, çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini istedi. 

Güvenlik gerekçesiyle kadın sığınma evinde yaşayan Ayşegül Akpınar (23), 12 yaşında halasının oğlu S.A tarafından cinsel istismara uğradığını ve küçük yaşta anne olduğunu iddia etti.
 
Kendisi 13 yaşında iken oğlunu, 14 yaşında iken de kızını dünyaya getiren anne Akpınar, 17 yaşına kadar kocasının her türlü şiddetine maruz kaldığını söyledi. Birçok ilde kadın sığınma evlerinde kaldığını söyleyen Akpınar, Türkoğlu Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi) tarafından 25-12-2018 tarihinde kocasından ayrıldığını, karar sonrası iki çocuğunun babasına verildiğini söyledi.

Ayrıldığı kocasına verilen çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini isteyen Ayşe Akpınar, “12 yaşında halamın oğlu tarafından cinsel istismara maruz kaldım. 13 yaşında oğlum oldu. 14 yaşında kızım oldu. 17 yaşına kadar eşimden şiddete, hakarete ve cinsel istismara uğradım. Daha sonra ailesinin zoruyla resmi nikah kıyıldı. Daha sonra ben çocuğumla çok kez evden kaçmayı denedim. Sonrasında boşanma davası açıldı. Kadın konuk evine yerleştirildim. 4 yıl kadın konuk evinde kaldım ve koruma altındaydım.

Erzurum, Mersin, Artvin ve Rize’deki kadın konuk evlerinde kaldıktan sonra Erzurum’da kendime bir yaşam ortamı kurdum. Boşanma davamız da bu süreç içerisinde açıldı. Davalarımız Türkoğlu ilçesi aile mahkemesinde görülüyordu davalarımız. Sonra çocukların babası görme kararı almış. Karar sonrası çocukları 25 günlüğüne aldı götürdü. Karar sonrası hakim bizim boşanmamızı reddetti ve çocuklarımın velayetini babaya verdi. Ben çocuklarımı istiyorum. Cinsel istismar yapanların ceza almalarını istiyorum” dedi. 

Ayşegül Akpınar’ın avukatı Esra Sabancı Gemci ise, Ayşegül Akpınar’ın yaşadığı olayların travma etkisi yaptığını, Akpınar’ın cinsel istismar sonrası 13 ve 14 yaşlarındayken ardı ardına çocuğunun olduğunu ve ailesinin hiçbir zaman kendisine destek olmadığını söyledi.

Gemci, “Ben dosyayı inceledim. 2016 yılından bu yana boşanma davaları devam ediyor. Ayşegül Akpınar ciddi bir mağduriyet yaşamış. 12 yaşında cinsel istismara uğruyor, ilk çocuğunu 13 yaşında ikinci çocuğunu ise 14 yaşında doğuruyor. Bu aslında çok ciddi travmatik bir olay. Ailesi hiçbir zaman yanında olmuyor. Anne ve babasından baskı görüyor. Kocasıyla bir evin içine kapatılarak zorla birlikte olduruluyor.

Canından vazgeçip intihar etmek istiyor ve bu hiçbir şekilde umursanmıyor. Senelerce şiddete maruz kalıyor. Çocuklarını kurtarmak istiyor. Ayşegül hanımın yaptığı bu davranış, herkesi karşısına alışı çok önemli görüyor ve ciddi bir kadın aktivizmi olarak görüyorum. Türkoğlu Aile Hukuk Mahkemesi’nde görülen boşanma davasında bizim davamız reddedildi. Karşı tarafın, yani eski eşinin davası kabul edildi, boşanma gerçekleşip iki çocuğun velayeti babaya verildi ve bize bir de 5 bin liralık komik bir rakam ile hüküm verildi. Olay daha kesinleşmedi ve bunun daha istinaf süreci var.

Daha sonra başka süreçler de var. Bizim ayrıca cinsel istismar ile ilgili savcılığa suç duyurumuz da var. Bu da mesela çok yavaş ilerliyor. Herkesinki çok hızlı ilerlediği halde, bu durum inatla çok yavaş ilerliyor. Çok yanlı bir adaletle karşı karşıyayız. Ben Ayşegül hanımın her zaman yanındayım” dedi. 

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