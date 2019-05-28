Sözlüsüne o mesajı gönderdikten sonra kayboldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSözlüsüne o mesajı gönderdikten sonra kayboldu
GeriGündem Sözlüsüne o mesajı gönderdikten sonra kayboldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)
28.05.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Sözlüsüne o mesajı gönderdikten sonra kayboldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sözlüsüne o mesajı gönderdikten sonra kayboldu

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaşayan Kadir Hayri İrbeç(22), sözlüsü Elif Çetinkaya'nın (17) cep telefonuna 'hakkını helal et' yazılı mesaj gönderdikten sonra kayboldu. Elif Çetinkaya, jandarma ve polisin 2 gündür her yerde aradığı İrbeç'in yerini bilenlerin kendilerine bilgi vermelerini istedi.

Kaş'ta eniştesine ait markette çalışan Kadir Hayri İrbeç, geçen Pazar akşamı saat 22.00 sıralarında, Kınık Mahallesi'nde yaşayan evlenmeyi planladığı Elif Çetinkaya'nın cep telefonuna 'hakkını helal et' yazan mesaj gönderdi.

Sözlüsüne o mesajı gönderdikten sonra kayboldu


Ardından da ortadan kayboldu. İrbeç'ten bir daha haber alamayan Elif Çetinkaya, Kınık Jandarma Komutanlığı'na giderek, durumu bildirdi. İhbar üzerine Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadir Hayri İrbeç'i bulmak için arama çalışması başlattı.

Kaş merkez ile Kınık, Kalkan ve Gömbe Mahalleleri'nde yürütülen arama çalışmalarında aradan geçen 2 güne rağmen sonuç elde edilemedi.

Elif Çetinkaya, "Pazar günü Kalkan'da buluştuk. Kahvaltı yapıp, ayrıldık. Akşam iftara gelecekti. Gelmedi. Aradım, 'çay içmeye geleceğim' dedi. Gelmedi. Saat 10 sıralarında mesaj attı. Sonra telefonu kapandı. Telefonundan sinyal alınamıyor. En son Kaş'a bağlı Ova Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundan motosikletine yakıt almış" dedi. Elif Çetinkaya, İrbeç'i görenlerin ya da yerini bilenlerin jandarma veya polise haber vermesini istedi.

'HAKKINI HELAL ET'

Kadir Hayri İrbeç, sözlüsüne gönderdiği mesajında şunları kaydetti:

"Canım, bir tanem, her şeyim. Bu hayatta en çok seni istedim. Çok sevdim, hala da öyle. Artık dayanamıyorum. Artık bıktırdılar. Babam, anam herkes üstüme geldi. Ben senle mutlu olup, hayat kurmak istedim. Sadece bunu bana çok gördüler.

Kaç gündür geleceğim. Bırakmadılar, hala da üstüme geliyorlar. Ben dayanamıyorum. Yaptım bir hata ama benim hayatımdan kıymetli mi? Sen mutlu ol, ben artık dayanamıyorum. Hakkını helal et bir taneciğim.

Seni çok sevdim. Severek de gideceğim, bal yanaklım. Şu ana kadar gelmek istedim yanına. Bugün son kez gördüm seni. Sarılamadım, kokunu çekemedim ona yanarım. Beni bulamazlar artık. Bulsalar da iyi şekilde bulamazlar. Hakkını helal et gonca gülüm."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı! Komandolar içeri girdi...
Harekat merkezinden ilk görüntüler... Bakan Akar operasyonu böyle yönetti
Kayıp Ecrin'den günler sonra kahreden haber! Vahşette yeni ayrıntılar...
Siyanürlü dehşet... Kardeşi konuştu: Deli numarası yapıyor