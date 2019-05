Sözlüsüne o mesajı gönderdikten sonra kayboldu

Kaş'ta eniştesine ait markette çalışan Kadir Hayri İrbeç, geçen Pazar akşamı saat 22.00 sıralarında, Kınık Mahallesi'nde yaşayan evlenmeyi planladığı Elif Çetinkaya'nın cep telefonuna 'hakkını helal et' yazan mesaj gönderdi.





Ardından da ortadan kayboldu. İrbeç'ten bir daha haber alamayan Elif Çetinkaya, Kınık Jandarma Komutanlığı'na giderek, durumu bildirdi. İhbar üzerine Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadir Hayri İrbeç'i bulmak için arama çalışması başlattı.



Kaş merkez ile Kınık, Kalkan ve Gömbe Mahalleleri'nde yürütülen arama çalışmalarında aradan geçen 2 güne rağmen sonuç elde edilemedi.



Elif Çetinkaya, "Pazar günü Kalkan'da buluştuk. Kahvaltı yapıp, ayrıldık. Akşam iftara gelecekti. Gelmedi. Aradım, 'çay içmeye geleceğim' dedi. Gelmedi. Saat 10 sıralarında mesaj attı. Sonra telefonu kapandı. Telefonundan sinyal alınamıyor. En son Kaş'a bağlı Ova Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundan motosikletine yakıt almış" dedi. Elif Çetinkaya, İrbeç'i görenlerin ya da yerini bilenlerin jandarma veya polise haber vermesini istedi.



'HAKKINI HELAL ET'



Kadir Hayri İrbeç, sözlüsüne gönderdiği mesajında şunları kaydetti:



"Canım, bir tanem, her şeyim. Bu hayatta en çok seni istedim. Çok sevdim, hala da öyle. Artık dayanamıyorum. Artık bıktırdılar. Babam, anam herkes üstüme geldi. Ben senle mutlu olup, hayat kurmak istedim. Sadece bunu bana çok gördüler.



Kaç gündür geleceğim. Bırakmadılar, hala da üstüme geliyorlar. Ben dayanamıyorum. Yaptım bir hata ama benim hayatımdan kıymetli mi? Sen mutlu ol, ben artık dayanamıyorum. Hakkını helal et bir taneciğim.



Seni çok sevdim. Severek de gideceğim, bal yanaklım. Şu ana kadar gelmek istedim yanına. Bugün son kez gördüm seni. Sarılamadım, kokunu çekemedim ona yanarım. Beni bulamazlar artık. Bulsalar da iyi şekilde bulamazlar. Hakkını helal et gonca gülüm."