Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri için son gün ne zaman? Atamalar nasıl yapılacak?
Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte başladı. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için tercih işlemlerini yapan öğretmen adayları, tercihlerin ne zamana kadar devam edeceği merak ediyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri için son gün ne zaman? Atamalar nasıl yapılacak?
Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen için tercihler başladı.
Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, elektronik ortamda yapılacak. Tercih işlemleri 1 Şubat'a kadar devam edecek, atamalar ise 7 Şubat 2019'da tamamlanacak.
EN YÜKSEK KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE
MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı.
Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan belirlendi.
ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.
Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.
Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacak.
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