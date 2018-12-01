Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmen olabilmek için başvuruda bulunan adaylar için geri sayım başladı. Alım yapacağı branşları, kontenjan üzerinden açıklayan ve müracaatları kabul eden Milli Eğitim Bakanlığı, önümüzdeki hafta içerisinde sınav giriş yerlerini erişime açacak. Peki, sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri, müracaatların üzerinden belirli bir süre geçmesinin ardından araştırılan konu olmaya başlandı. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklamasını ne zaman yapacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
20 BİN ÖĞRETMEN ALIMI MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
07 Kasım tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmen başvuru süreci, 23 Kasım tarihinde sona erdi.
17 sınav merkezini tercih edebilecek olan öğretmen adayları, bu sürecin ardından onay işlemlerini il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden tamamladı.
Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden,
Almanca, Arapça ve Fransızca alanlarına KPSSP120 puan türünden,
Diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabildi.
İnternet üzerinden gerçekleşecek olan başvurunun ardından alınacak çıktı, il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatıldı.
Mülakat yerleri, 3 Aralık tarihinde erişime açılacak.
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