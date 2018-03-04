Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nereden yapılır?

Sözleşmeli öğretmen atamaları için beklenen süreç başladı. 25 bin öğretmenin göreve başlayacağı Milli Eğitim Bakanlığı'nda mülakatlar için başvurular alınmaya devam ediliyor. 3 günde yaklaşık 50 bin kişinin başvuruda bulunduğu sözleşmeli öğretmen ataması, 8 Mart tarihinde başvuruya kapanacak. Peki, sözleşmeli öğretmen atamaları için başvuru adımları ve koşulları neler olacak? İşte, detaylı bilgiler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ataması yapılacak yeni 20 bin sözleşmeli öğretmen için başvurular 2-8 Mart arasında Bakanlığın ‘ilkatama.meb.gov.tr’ adresi üzerinden yapılacak. Sözlü sınavlar ise 14 Nisan-8 Mayıs arasında gerçekleşecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda olacak.

2018 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için başvurular http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden alınacak. 2 Mart'ta ön başvurusu alınmaya başlanan sözleşmeli öğretmenlik sınav merkezi tercihleri 8 Mart'ta yapılacak. Adaylar yayımlanan duyuruda belirtilen sözlü sınav merkezleri listesinde, sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecek. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ

SÖZLÜ SINAVDA 60 PUAN ALAN TERCİH YAPABİLECEK

Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, öz güven ile ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği, eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek. Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek.



Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.

KPSS’DE TABAN PUAN EN AZ 50

Adaylar; Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (Lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil ( İngilizce), rehberlik, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alanları bakımından ‘KPSSP121’ puan türünden; Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusça alanlarına ‘KPSSP120’ puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek.

EN BÜYÜK KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) martta yapacağı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili kontenjan bilgilerini de paylaşmıştı. Buna göre en çok kontenjan 3 bin 806 ile sınıf öğretmenliğine ayrılırken, onu 2 bin 2 ile İngilizce ve 1.907 ile din kültürü ve ahlak bilgisi branşları takip etti. 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 2-8 Mart; sözlü sınavlar ise 14 Nisan-8 Mayıs arasında yapılacak.

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