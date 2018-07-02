Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen alımları için açıklama

Sözleşmeli öğretmen mülakatları üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları hız kazandı. Atanma hayali kuran binlerce öğretmen adayı, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sonuç duyurusu bekliyor. Peki, öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sözleşmeli öğretmen alımlarında son durum!

4 Nisan-8 Mayıs arasında yapılan sözleşmeli öğretmen mülakatlarının sonuçları online sistem üzerinden duyurulacak, adaylar kişisel bilgileriyle aldıkları puanı görüntüleyebilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) okulu elektronik ortamda tercih edebilecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Peki, öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

MÜLAKAT SONUÇLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, canlı yayınla katıldığı bir programda Liselere Geçiş Sınavı’na ek olarak sözleşmeli öğretmen atamaları hakkında da soruları yanıtladı. Geçtiğimiz aylarda başvurusu tamamlanan 25 bin öğretmenin son durumu hakkında açıklamada bulunan Tekin, mülakatla ilgili incelemelerin devam ettiğini, önümüzdeki hafta sonuçların açıklanmasının beklendiğini açıkladı. Diğer 5 bin aday için ise sürecin mülakat aşamasına geldiğini açıkladı.