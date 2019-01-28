Sözleri tepki çekmişti... Geri adım atmadı
Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir televizyon programında organ bağışı taraftarı olmadığını belirterek, "Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok" ifadesini kullanmıştı Şergör'ün bu ifadeleri tartışma yaratmıştı. Şengör Buket Aydın'la Kanal D Ana Haber'de kendini savundu.
Kanal D Ana Haber'e konuşan Şengör geri adım atmadı ve sözlerinin arkasında olduğunun altını çizdi.
Şengör yeni yeni bir tartışmanın da fitilinin ateşleyerek insanların gömülmesine ve yakılmasına karşı olduğunu söyledi.
İşte o haber:
Yorumları Göster
Yorumları Gizle