Sözcü davasına ‘yargı reformu’ incelemesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSözcü davasına ‘yargı reformu’ incelemesi
GeriGündem Sözcü davasına ‘yargı reformu’ incelemesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ayşegül USTA / İSTANBUL
29.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sözcü davasına ‘yargı reformu’ incelemesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sözcü davasına ‘yargı reformu’ incelemesi

Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay’ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin yargılandığı dava dosyası, yeni yargı reformu paketi kapsamında yeni bir mütalaa hazırlanıp hazırlanmaması yönünde inceleme yapması için duruşma savcısına gönderildi.

Savcının yaptığı inceleme sonunda eğer gerek duyarsa yeni mütalaasını hazırlayarak mahkemeye sunması bekleniyor. Mahkeme heyeti, sanıkların son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi. İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan sanıklar Metin Yılmaz, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Yonca Yücekaleli ve Mediha Olgun hazır bulundu. Emin Çölaşan ise Ankara’dan SEGBİS ile katıldı. Duruşmayı gazetenin yazarları Uğur Dündar ve Rahmi Turan ile CHP milletvekilleri Enis Berberoğlu ve Sezgin Tanrıkulu da izledi.

YENİ YASAYA DİKKAT ÇEKTİ

Yurtdışında bulunan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edilen Burak Akbay’ın avukatı İsmail Yılmaz, yeni yargı reformu paketi kapsamında Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 7’nci maddesinde yapılan düzenlemeye dikkat çekerek, “TMK’da yapılan düzenlemeye göre müvekkilime isnat edilen eylem haber verme sınırı içerisindedir. Yeni yasa kapsamında delillerin tartışılması, mütalaa verilmesi ve sonrasında bizim de savunma hazırlamamız için süre verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca yeni yasa kapsamında Burak Akbay hakkındaki yakalama kararının kaldırılması ve kırmızı bülten çıkarılması için yapılan usul işlemlerinin geri alınmasını istiyoruz” diye konuştu. Burak Akbay hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına ilişkin talebi reddeden mahkeme heyeti, kırmızı bülten çıkartılması için usul işlemlerinin devamına karar verdi. Dava dosyasını yeni yargı reformu paketi kapsamında yeni bir mütalaa hazırlanıp hazırlanmaması yönünde inceleme yapması, inceleme sonunda eğer gerek duyarsa mütalaasını hazırlayarak mahkemeye sunması için duruşma savcısına gönderen mahkeme heyeti, sanıklar ve vekillerinin de son savunmalarını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle