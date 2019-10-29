Sözcü davasına ‘yargı reformu’ incelemesi
Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay’ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin yargılandığı dava dosyası, yeni yargı reformu paketi kapsamında yeni bir mütalaa hazırlanıp hazırlanmaması yönünde inceleme yapması için duruşma savcısına gönderildi.
Savcının yaptığı inceleme sonunda eğer gerek duyarsa yeni mütalaasını hazırlayarak mahkemeye sunması bekleniyor. Mahkeme heyeti, sanıkların son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi. İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan sanıklar Metin Yılmaz, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Yonca Yücekaleli ve Mediha Olgun hazır bulundu. Emin Çölaşan ise Ankara’dan SEGBİS ile katıldı. Duruşmayı gazetenin yazarları Uğur Dündar ve Rahmi Turan ile CHP milletvekilleri Enis Berberoğlu ve Sezgin Tanrıkulu da izledi.
YENİ YASAYA DİKKAT ÇEKTİ
Yurtdışında bulunan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edilen Burak Akbay’ın avukatı İsmail Yılmaz, yeni yargı reformu paketi kapsamında Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 7’nci maddesinde yapılan düzenlemeye dikkat çekerek, “TMK’da yapılan düzenlemeye göre müvekkilime isnat edilen eylem haber verme sınırı içerisindedir. Yeni yasa kapsamında delillerin tartışılması, mütalaa verilmesi ve sonrasında bizim de savunma hazırlamamız için süre verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca yeni yasa kapsamında Burak Akbay hakkındaki yakalama kararının kaldırılması ve kırmızı bülten çıkarılması için yapılan usul işlemlerinin geri alınmasını istiyoruz” diye konuştu. Burak Akbay hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına ilişkin talebi reddeden mahkeme heyeti, kırmızı bülten çıkartılması için usul işlemlerinin devamına karar verdi. Dava dosyasını yeni yargı reformu paketi kapsamında yeni bir mütalaa hazırlanıp hazırlanmaması yönünde inceleme yapması, inceleme sonunda eğer gerek duyarsa mütalaasını hazırlayarak mahkemeye sunması için duruşma savcısına gönderen mahkeme heyeti, sanıklar ve vekillerinin de son savunmalarını hazırlaması için duruşmayı erteledi.
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