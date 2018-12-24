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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
24.12.2018 - 18:30, Son Güncelleme:

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koşuyor

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Adıyaman'da yılbaşından önce kimlik ve ehliyetlerini değiştirmeyenlere yüksek miktarda para cezası uygulanacağı söylentisi üzerine kent sakinleri İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne akın etti. Müdürlüğün önünde uzun kuyruklar oluşurken, yetkililer söylentinin asılsız olduğu açıklamasında bulundu.

Kentte yılbaşından sonra kimlik kartı, ehliyet ve pasaport ücretlerinin zamlanacağı, ayrıca kimlik ve ehliyetlerini değiştirmeyenlere yüksek miktarda para cezası uygulanacağı söylentisi nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluştu. Günde 200 kişinin müracaat ettiği Müdürlüğe söylentinin ardından yaklaşık 500 kişi başvurmaya başladı.

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koşuyor

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mehmet Şen vatandaşların söylentileri kulak asmamasını isteyerek şunları söyledi:

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koşuyor

"Biz günlük 250-300 arasında kimlik kartı veriyorduk. Geçen sene Aralık ayı ve bu yıl Aralık ayında yoğunluk yaşıyoruz. En fazla verdiğimiz cüzdan sayısı geçen sene il genelinde aylık 17 bin civarındaydı. Normal olarak verdiğimiz aylarda 14 bin, 15 bin oluyor. Ama Aralık ayında bir dedikodu yayılıyor, 'Yılbaşından önce cüzdanını değiştirmeyen cezalı duruma düşüyor' diye. Böyle bir şey kesinlikle yok. Bazıları demiş ki 'Yılbaşından sonra cüzdan 60 lira olacak'. Öyle bir şey de yok. Cüzdanın şu anda ücreti 18,5 lira. Normalde 250, 300 civarında cüzdan verirken bu ay günlük 300 ile 500 arasında başvuran var. Vatandaşlarımız bu asılsız dedikoduları umursamasınlar. Böyle bir şey yok" dedi.

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