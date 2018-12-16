Soygun çetesi özel harekatçılar çıktı
İNTERNET üzerinden yasadışı bahis oynatan bir çetenin kuryeleri, hasılatı ATM’lerden çekip, çeteye veriyordu.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli 5 polis, kendileriyle iletişim kuran bir kişiden çete ve çektikleri para ile ilgili bilgi aldı. Polisler, çetenin paralarını ATM’lerden çeken kuryeleri bir bir yakalayarak paralara el koymaya başladı. İhbar üzerine Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Operasyonda 5 özel harekat polisi ile polislere bilgi veren 2 kişi gözaltına alınırken, 2 çete üyesi de bir süre sonra yakalandı. 3 özel harekatçıyla, onlara bilgi veren 2 kişi tutuklandı, 2’si polis 4 kişi serbest kaldı.
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