Şov devam etmemeli
Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde motosikleti tek teker üzerinde süren bir kişiyi arkadaşı cep telefonu kamerasıyla görüntülüyordu.
İkili şovlarını Dolmabahçe tünelinde de sürdürmek istedi. Tünelde motosikletinin ön tekerini kaldırarak sürmeye devam eden kişi bir anda geriye doğru düştü. Motosikletin altında kalan sürücü kazayı şans eseri hafif yaralı atlattı.
O anlar da diğer motosikletli tarafından görüntülendi. Ö
lümden dönen motosiklet sürücüsü, arkadaşının çektiği görüntüleri "Düşmek gerekiyor bazen" yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.
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