Sosyetik Ev Kadınları’ndan Günsel Ülkü kimdir? Günsel Ülkü kaç yaşında?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sosyetik Ev Kadınları programının sevilen isimlerinden olan Günsel Ülkü, "Sadece pasaport kuyruğunda beklerim" çıkışıyla adından söz ettirmişti. Günsel Ülkü'nün kim olduğunu merak eden vatandaşlar ise, Günsel Ülkü'nün kim olduğuna dair internette araştırma yapıyor. Peki Günsel Ülkü kimdir? İşte, ünlü isim hakkında detaylı bilgiler...

GÜNSEL ÜLKÜ KİMDİR?

Günsel Ülkü, Sosyetik Ev Kadınları programına katılmadan önce muhabirimiz Hakan Gence ile ropörtaj gerçekleştirdi. İşte, Günsel Ülkü'nün kendi dilinden kendi hayatı;

Dedem Türkiye’nin en eski toprak sahiplerinden. Babam Yüksek Ziraat mühendisi. Boğaziçi Üniversitesi işletme bitirdim. Sorbonne’da Fransızca, Viyana Üniversitesi’nde Almanca öğrendim. İsviçre’de bir ilaç firmasının Ortadoğu, Afrika ve Avrupa sorumlusu oldum. Sonra moda sektörüne girmeye karar verdim. Londra’daki St. Martin’s School of Art’ta eğitim aldım. Ulus’ta mağazam var.

Sosyetenin içinde değişik bölümler var; bir kısım eşi sayesinde, bir kısım ailesinden sosyeteye girer. Bir de sosyetenin içinde yer aldığı cemiyet hayatındaki kadınlar var. İnsanların bildiği haliyle; lüks yaşayan kadınlar. İşte bizler cemiyet hayatı kadınlarıyız.

Hakan Gence’nin Günsel Ülkü’ye sorduğu bazı sorular ve cevapları;

Toplu taşıma kullanır mısınız?

Benim helikopterle toplantıya gittiğim oluyor, ne toplu taşıması!

Hiç kuyrukta beklediniz mi?

Sadece pasaport kuyruğunda bekleriz biz.

Ekmek kaç lira biliyor musunuz?

Hayatımda hiç market alışverişi yapmadım, yapmam da...

Kendinizi en zengin hissettiğiniz anınız?

Üç yıl İsviçre’de yaşadım. O zamanlar işe uçakla giderdim.

Dolabınızdaki en pahalı parça hangisi?

Dolce Gabbana takımım, 12 bin euro. Benim bir de kürklerim var.

Böyle bir şeyi nasıl böyle rahat söylüyorsunuz?

Kayak merkezine gidiyorum, pelüş ısıtmaz, ne yapayım? Somon, avokado, ıstakoz ve havyar masamdan eksik olmaz. Bagatelle New York, Miami Hotel Delano havuzbaşı, Soho Beach House, İstanbul Soho House üyesiyim.