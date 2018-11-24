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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hacer BOYACIOĞLU- Neşe KARANFİL/ ANKARA
24.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Sosyal yardıma 62 milyar TL

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Sosyal yardıma 62 milyar TL

Bütçeden 2019 yılında sosyal yardımlara aktarılacak kaynak belli oldu. Buna göre toplam 19 kalemde yapılacak yardımlar için 62 milyar TL ayrılacak. Söz konusu rakam, sosyal yardım bütçesinde yüzde 22’lik artış anlamına geliyor. Bu yıl bütçeden yapılan sosyal yardımların büyüklüğü ise toplam 43.4 milyar TL olacak.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun bütçe görüşmeleri sırasında gündeme getirdiği “2019 yılında sosyal yardım için ayrılan kaynak nedir” sorusuna, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bir bilgi notuyla yanıt verildi. Buna göre, 2019’da 19 kalemde merkezi bütçeden sosyal yardım yapılacak. Bu yardımlar arasında ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz ders kitabı desteği, burs ve harç desteği, engelli evde bakım desteği, doğum yardımı, ödeme gücü olmayanların prim giderleri de bulunacak.

EVDE BAKIMA  8.5 MİLYAR TL

Sosyal yardımlar içinde önemli kalemlerden biri olan engellilerin evde bakımlarına 2019 yılında 8.5 milyar TL ayrılacak. Bu kapsamda halen evde bakım için aylık 1179 TL’lik ödeme yapılırken, 18 yaşından küçük engelli yakınının bakımını sağlayan kişilere ise aylık 434 TL ödeniyor. Engelli eğitim desteği kapsamında da gelecek yıl 3.4 milyar TL’lik harcama yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın son verilerine göre sadece genel sağlık sigortası prim desteğinden 6.8 milyon kişi yararlanırken, şartlı eğitim ve sağlık yardımlarından da 3.2 milyon çocuk yararlanıyor. Öksüz - yetim yardımından 57 bin çocuk, evde bakım yardımından 513 bin 276 kişi, gıda yardımlarından da 2.7 milyon kişi faydalanıyor.
Sosyal yardımlar şöyle: Ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz ders kitabı desteği, öğrencilere sağlanan burs ve harç desteği, parasız yatılı öğrencilere barınma ve iaşe desteği, öğrenim kredisi, engellilere eğitim desteği, taşımalı eğitim, FATİH projesi, özel okul eğitim ve öğretim desteği, birinci öğretim ve açık öğretimde öğrenci katkı paylarının devlet tarafından karşılanması, engelli evde bakım desteği, sosyal ve ekonomik destek, sosyal hizmet kuruluşlarında kalanlara verilen harçlıklar ile çocuk evlerinin iaşe ve ibadet giderlerinin karşılanması, şiddet mağduru kadınlara geçici maddi yardım, koruyucu ailelere yapılan destek ödemeleri, doğum yardımı, ücretsiz seyahat kapsamında sağlanan gelir desteği, ödeme gücü olmayanların prim giderleri, 65 yaş üstü yaşlı aylıkları ile engelli ve engelli yakınlarına bağlanan aylıklar, kömür yardımı. 

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