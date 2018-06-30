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    Sosyal medyadan korkunç 'kefen' mesajı!

    DHA
    30.06.2018 - 18:10 | Son Güncelleme:

    Burdur’da Süt Toplama Merkezinde köylüsü Mehmet Akbulut'u başından vurup öldürdüğü iddiasıyla aranan şahıs yakalandı. Katil zanlısının firardayken sosyal medya üzerinden "Kefeninizi hazırlayın bu hafta lazım olacak size" paylaşımı dikkat çekti.

    Çatağıl köyü süt toplama merkezinde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, aynı köyde oturan Emrah A., süt toplama merkezine süt getiren Mehmet Akbulut ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Olayın büyümesi üzerine Emrah A., iddiaya göre üzerinde taşıdığı tabancayla Mehmet Akbulut’u başından vurdu. Toplama merkezindeki vatandaşlar tarafından otomobille Burdur Devlet Hastanesi’ne götürülen Akbulut, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayı haber alarak hastaneye gelen Akbulut’un yakınları gözyaşı döktü. Jandarma olaydan sonra kaçan Emrah A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

    GECE DAĞDA YAKALANDI

    Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalar sonundan şüpheli Emrah A.’yı saklandığı İnsuyu Dağı’nda dün gece yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma karakoluna getirilen Emrah A.’nın işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Mehmet Akbulut ise Çatağıl köyünde bu sabah gözyaşları arasında toprağa verildi.

    ’HİÇ KİMSE YAŞATTIĞINI YAŞAMADAN ÖLMEYECEK’

    Cinayet zanlısı Emrah A.’nın 27 Haziran’da sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki hesabından içerisinde sinkaflı sözlerin de yer aldığı bir paylaşımı dikkati çekti. Emrah A.’nın paylaşımında, "Bu dünyada o kadar şerefsiz insan var ki. Evimize gelip ekmeğimizi, çayımızı içip, benim arkamdan düşmanlarla iş çeviren insanlar hepinizi biliyorum. Bazı insanları tanıdıkça hayvanları daha çok sever oldum. Hayvan da olsa yediği yeri daha iyi biliyor ama insanoğlu öyle değil işte. Hiç kimse yaşattığını yaşamadan ölmeyecek. Bunu bilin. Kefeninizi hazırlayın. Bu hafta lazım olacak size" yazdığı görüldü.

    Etiketler: Sosyal Medya , kefen , son dakika , haberler
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