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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
23.07.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Sosyal medyadan "Avcı kız" tuzağına polis operasyonu

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Sosyal medyadan "Avcı kız" tuzağına polis operasyonu

Başkentte sosyal medyadan tanıştıkları kişileri anlaşmalı oldukları gece kulübü ve eğlence yerlerine götürerek gasbeden suç örgütlerine yönelik operasyonda 125 zanlı gözaltı alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, son dönemlerde eğlence mekanlarında gasp olaylarıyla ilgili şikayetlerin artması üzerine çalışma başlattı. 

Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla oluşturulan özel ekip, 6 aylık çalışmanın ardından aynı yöntemle çok sayıda vatandaşı gasbeden gruplara yönelik operasyon düzenledi. 

Asayişten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Esertürk'ün koordinesinde çeşitli birimlerden 200 polisin katılımıyla Ankara merkezli Şanlıurfa, Antalya ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 125 kişi gözaltına alındı. 

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken, operasyon düzenlenen adreslerde gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde ve iş yerlerinden bulunan çok sayıda ruhsatsız silah, kesici ve delici alet ile POS cihazına el konuldu. 

Bu arada soruşturma savcısı İrfan Nuri Akdeniz de Ankara'da operasyon düzenlenen adreslere gelerek, polis yetkililerinden bilgi aldı. 

"AVCI KIZLARI" KULLANMIŞLAR

Zanlıların, "Avcı kız" adını verdikleri genç kadınlar aracılığıyla mağdurları sosyal medya üzerinden buluşma ve zaman geçirme vaadiyle çeşitli adreslere davet ettiği ve eğlence sonunda yüklü miktarda hesap ödemeye zorladığı, itiraz eden kişileri ise silah tehdidi ve darp yoluyla gasbettikleri öğrenildi. 

Üzerinde nakit bulunmayan mağdurların kredi kartlarından zorla tahsilat yapıldığı ya da suç örgütü üyelerinin nezaretinde bankamatiklerden zorla çektirdikleri paralara el koyduğu belirlendi. 

Ayrıca suç örgütü üyelerinin hesabı ödeyemeyen bir mağduru zorla yanlarına alarak evinde bulunan kasayı açtırdıkları ve burada bulunan yüklü miktarda para ve ziynet eşyasına el koydukları saptandı. 

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