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    Sosyal medyada terör operasyonu: 11 gözaltı

    DHA - AA
    21.06.2018 - 11:51 | Son Güncelleme:

    PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

    Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün PKK/KCK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 11 kişi yakalandı.

    Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, bir AK-47 marka uzun namlulu tüfek ile bu silaha ait 704 fişek, bir SIG SG-542 marka uzun namlulu tüfek ile bu silaha ait 45 fişek ve bir ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 10 fişek ele geçirildi.

     

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    Etiketler: terörle mücadele , Son dakika , haberler
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