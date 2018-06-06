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    Sosyal medyada tepki çekmişti! Ölüm şakası yapılan anne gerçeği anlattı

    Hürriyet Haber
    06.06.2018 - 06:15 | Son Güncelleme:

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde annesine cenazesi şakası yapan ve bu görüntüsü sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki gören Ali Acar ile anne Emine Acar olayın gerçeğini anlattı

    Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Osmanlar Köyü’nde yaşayan Ali Acar, kefen giyip cenaze gibi annesinin önünde yattı. Anne Emine Acar oğlunun başında yas tutarken yanındakilerde gülüşmeye başladı.

    SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

    O anlar cep telefonu ile görüntülenip sosyal medyada paylaşılınca Ali Acar yaptığı şaka nedeniyle büyük tepki topladı. Anne Emine Acar ise o şakanın arkasında yatan gerçeği açıkladı. Oğlu kefen içerisinde yatarken gözünden bir damla bile yaş akmadığını dile getiren Emine Acar, yapılan şakadan haberi olduğunu söyledi.

    'HİÇ ÜZÜLMEDİM, GÖZÜMDEN YAŞ BİLE GELMEDİ'

    Anne Acar gazetecilere yaptığı açıklamada, “Oğlum öyle yatarken bizde başında oturuyorduk. Ben başında öylesine ağladım. Öyle esas ağlamak yok, şaka ile ağladım. Ne bileyim ölünce nasıl bağırıvereceksin bana, yapayım dedi. Bende böyle böyle bağırıveririm dedim ve öyle oldu. Ben oğlumun ölmediğini biliyordum. Gözümüzün önünde göre göre yapıyoruz. Hiç üzülmedim, gözümden yaş bile gelmedi. Oğlum bana böyle sürekli şaka yapar” dedi.

    Etiketler: Sosyal Medya , Zonguldak , HABER , haberler
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