Sosyal medya ünlülerine operasyon… Gözaltılar var
İstanbul merkezli 5 ilde internet üzerinden uyuşturucu madde kullanamayı özendirici yayınlar yapan sosyal medya fenomenlerine operasyon yapıldı. 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücedele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ortaklaşa olarak TCK madde 190 kapsamında “uyuşturucuyu veya uyuşturucu madde kullanımını alenen özendirme” suçlamasıyla sosyal medya içeriği paylaşan fenomen kişilere yönelik Türkiye genelinde 5 ilde planlanan Narkonet-2 operasyonu düzenlendi. Sosyal medyada 'Pucca' adını kullanan Pınar Karagöz, 'Şam' adını kullanan Şamil Kürşad Oymak, 'Burry Soprano' adını kullanan Burak Aydoğduoğlu ve YouTuber Ali Muhsin Atam yakalandı. Pucca ve Burry Soprano’nun adreslerinde uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.
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