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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.06.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Sosyal etkinlik belgesi nedir?

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Sosyal etkinlik belgesi nedir?

Milli Eğitim Bakanlığınca, 14 Haziran Cuma günü öğrencilere akademik karnenin yanında yıl boyu 'bilim', 'sanat', 'kültür', 'spor' ve 'toplum hizmeti' gibi başlıklarda yaptıkları her türlü çalışma için 'sosyal etkinlik belgesi' verilecek. Peki, sosyal etkinlik belgesi nedir? İşte, sosyal etkinlik belgesi hakkında tüm merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere 14 Haziran Cuma günü akademik karnelerinin yanında "bilim", "sanat", "kültür", "spor" ve "toplum hizmeti" gibi başlıklarda yaptıkları her türlü sosyal etkinlik için "sosyal etkinlik belgesi" de verilecek.

Öğrencilerin sosyal etkinliklerinin belgelendirilmesi için 2017'de bazı illerde pilot çalışması yapılan uygulama tüm ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencileri kapsayacak şekilde bu yıl ülke geneline yaygınlaştırıldı.

Bu kapsamda, illere gönderilen genelge ile öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti olmak üzere beş ana başlıkta değerlendirilen sosyal etkinliklerinin, yıl boyu öğretmenler tarafından e-okul sistemine kayıt edilmesi istendi.

BAKANLIK İLLERE YAZI GÖNDERDİ

Milli Eğitim Bakanlığınca, illere yeni gönderilen "sene sonu yapılması gereken iş ve işlemler" ile ilgili yazıda ise sosyal etkinlik belgelerinin bu yıl verilip verilmeyeceği konusuna açıklık getirildi.

Buna göre, okul müdürlüklerince sosyal etkinlik modülü uygulama kılavuzunda belirtildiği gibi öğrencilerin okuldan bağımsız olarak okul dışında velilerinin kontrolünde gerçekleştirdikleri sosyal etkinliklerin, okul dışı bireysel etkinlikler adıyla kayıt altına alınması gerekiyor.

Öğrencilerin, okul dışı bireysel etkinlik kapsamında katıldıkları etkinlikler, isteğe bağlı olarak veliler tarafından "sosyal etkinlik bilgilendirme formu" ile belgelendirilecek.

Ancak öğrenciler, okuldan bağımsız olarak kılavuzda belirtilen kurum ve kuruluşlar aracılığıyla bakanlıklar veya valilik, kaymakamlık tarafından izinli ya da onaylı etkinliklere katılım sağladıkları, ürün ortaya koydukları, performans gösterdiği takdirde okul dışı bireysel etkinlik gerçekleştirmiş olacaklar.

E-OKUL ÜZERİNDEN DE ERİŞİM SAĞLANACAK

Okul dışı bireysel etkinliklerin modüle işlenebilmesi için okul yönetimince öğrencinin etkinliği gerçekleştirdiği kurum ve kuruluş tarafından düzenlenen sosyal etkinlik bilgilendirme formundaki bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak doldurulduğu kontrol edilecek ve modüle işlenecek.

Bakanlığın illere gönderdiği yazı ile e-okulda kayıtları tutulan sosyal etkinliklerin öğrencilere karneleriyle birlikte "belge" şeklinde verilmesi gerektiği de bildirildi. Böylece 2017'de pilot uygulaması yapılan, bu yılın ikinci döneminden itibaren ülke genelinde kayıtları tutulan sosyal etkinlikler, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine belge şeklinde de verilecek. Ayrıca sosyal etkinlik belgelerine e-okul üzerinden de erişim sağlanabilecek.

ÖĞRENCİYE REHBERLİK EDECEK

Sosyal etkinlik belgelerinin öğrencinin bir üst eğitim kurumuna yerleşirken rehberlik hizmetlerine kaynaklık etmesi hedefleniyor. Okul idaresi ve öğretmenler, okula gelen bir öğrencinin sporla ya da sanatla ilgilenip ilgilenmediğini sisteme bakarak görebilecek.

Böylece öğrencilerin akademik başarısının yanında sosyal başarıları da ön plana çıkarılacak. Artık bir öğrencinin, sadece ders notlarına göre değil, yaptığı sosyal faaliyetlere göre de değerlendirilmesi hedefleniyor.

Sosyal etkinlik belgelerinde, öğrencilerin eğitim öğretim yılı boyunca okulda, ilçede, ilde, bölgede, ulusal veya uluslararası düzeyde katıldıkları yarışmalar, etkinlikler, tasarladıkları ürünler ayrıntılı döküm halinde yer alacak. Böylece ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yaptıkları tüm sosyal etkinlikler e-okuldaki resmi kayıtlardan takip edilebilecek.

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