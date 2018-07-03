Soruşturmada şok detaylar! Milyonlarca liralık vurgun...

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün Hipper A.Ş. ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında ’Turcoin’in yaratıcısı Sadun Kaya 19 Haziran tarihinde gözaltına alındı. Eskişehir’de yürütülen aynı soruşturmada gözaltına alınıp adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Sadun Kaya’nın ortağı Muhammet Satıroğlu da gözaltına alındı. ’Turcoin’e para yatırarak, sistemde oluşturulan ’cüzdan’dan paralarını çekemediklerini belirten vatandaşların şikayeti üzerine yürütülen soruşturmada, Hipper A.Ş. ve Sadun Kaya’nın sahibi olduğu ’Anafis Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ isimli şirket de incelemeye alındı. Şirketlerin Kocaeli, Eskişehir ve Bursa’da adresler gösterdiği, bir ucunun da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olduğu belirlendi.



TESİS BULUNAMADI

Polis, şirket adreslerinde incelemelerde bulunarak, bilgisayarlara ve evraklara el koydu. Sadun Kaya’nın daha önceki açıklamalarında Kocaeli’nde 24 bin ekran kartlık, 5 megavat gücünde tesis kurduğunu iddia etmesi üzerine inceleme yapıldı. Ancak belirtilen kapasitede bir tesis bulunamadı. Belirtilen mining (kazı) tesislerin kurulmadığı gibi, elde edilen milyonlarca lira paralarla villa ve lüks araçlar alındığı tespit edildi. Şirketle ilgili soruşturma devam ederken, Turcoin’in sitesinde ’cüzdan’ kısmına girildiğinde ’Yasal süreç devam ettiği için sistem geçici olarak devre dışı konumdadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz’ açıklamasının bulunduğu görüldü.

Dün, Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu ile birlikte 5 kişi adliyeye sevk edildi. ’Nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması ise Kaya ve Satıroğlu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.