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    Soruşturma açılan müezzin birinci kattan atladı

    Hürriyet Haber
    29.03.2018 - 07:50 | Son Güncelleme:

    Zonguldak'ta saat 17.00 sıralarında, cami müezzini M.A.E., Merkez Çarşısı İş Hanı'na gelerek 1'inci kata çıktı. M.A.E., burada kendisini hanın ortasındaki boşluğa bıraktı.

    HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
    Yaralanan M.A.E., gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

     

    HAKKINDA AÇILAN SORUŞTURMAYA SİNİRLENDİ
    Haberi alan M.A.E.'nin meslektaşları ve yakınları, hastaneye gelerek müezzinin durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. M.A.E.'nin camiye çorapsız girdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığı iddia edildi.

    M.A.E.'nin intihar girişiminin öncesinde görüştüğü arkadaşlarına, yarın savunma yapmasının istendiğini ve kendisine mobbing uygulandığını söylediği ileri sürüldü.
    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , müezzin , zonguldak haberleri , gündem
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