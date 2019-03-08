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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.03.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

"Sorunları, torunlara bırakmayacağız"

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"Sorunları, torunlara bırakmayacağız"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fatih'in maneviyatın doruğa çıktığı bir ilçe olduğunu belirterek, "Böyle bir ilçemizin çok ama çok huzurlu olması gerek. Fatih huzurun kalbi olacak, güvenliğin kalbi olacak. Bunun sözünü veriyorum." dedi.

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  • Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Fatihte sürdürüyor
  • Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Fatihte sürdürüyor
  • Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Fatihte sürdürüyor
  • Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Fatihte sürdürüyor
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Kocamustafapaşa Meydanı'nda esnaf ve vatandaşlarla kahvaltıda buluşan Yıldırım, Fatih'in tarihsel olarak çok önemli bir yer olduğunu, 3 kıtada hüküm süren Osmanlı'nın, devleti buradan yönettiğini söyledi.

Sorunları, torunlara bırakmayacağız


Fatih'i yeniden kadim hale getireceklerini ve üç medeniyetin izlerini dünyanın her tarafından gelen insanlara göstereceklerini ifade eden Yıldırım, ilçenin böylece daha fazla gelişip refaha kavuşacağını kaydetti.

Eski belediye başkanı Mustafa Demir ve mevcut belediye başkanı Hasan Süver’in Fatih’te güzel hizmetler yaptığını vurgulayan Yıldırım, yerel seçimlerde, belediye başkan adayı Mehmet Ergün Turan ve kendisine destek verilmesini istedi.

Yıldırıma Denizcilik Üstün Hizmet Beratı takdimi
Yıldırım'a "Denizcilik Üstün Hizmet Beratı" takdimi


İstanbul’un Türkiye’nin özeti olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

“İstanbul’u görmek istiyorsan Kocamustafapaşa’ya, Sultanahmet’e gideceksin. İstanbul Türkiye’yi taşıyan bir şehirdir. Milli gelirimizin üçte birini, ihracatımızın ve toplanan vergilerin yarısını İstanbul tek başına üretiyor. Ekip halinde önümüzdeki beş yılda yapacağımız yatırımlarla gençlerimize, kadınlarımıza, evlatlarımıza çok daha güzel bir İstanbul hazırlayacağız. Sorunlarımızı torunlara bırakmayacağız. Fatih maneviyatın doruğa çıktığı bir ilçedir. Böyle bir ilçemizin çok ama çok huzurlu olması gerek. Fatih huzurun kalbi olacak, güvenliğin kalbi olacak. Bunun sözünü veriyorum.

Sorunları, torunlara bırakmayacağız


Bütün ilçelerde olduğu gibi Fatih’te de ulaşım, trafik, otopark en büyük sorun. Bununla ilgili hiç tereddüttüm yok çünkü Ergün Turan 800 bin aileyi ev sahibi yaptı Türkiye’de. Onun için Fatih’te bu işleri kendisiyle çok kolay yapacağız hiç merak etmeyin. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye’yi birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz.”

31 Mart sonrasında her şeyin çok daha güzel olacağını vurgulayan Yıldırım, Türkiye’ye karşı içeriden ve dışarıdan operasyon yapanların karşılarında milleti ve Recep Tayyip Erdoğan’ı göreceklerini söyledi.

AK Parti ve MHP birlikteliğinin seçim birlikteliği olmadığını dile getiren Yıldırım, “Bu dava millet davasıdır, bu dava devlet davasıdır. Bu dava toprak davasıdır, bu dava bayrak davasıdır. Bunu 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz en iyi şekilde göstermiştir. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi kurulmuştur. Milletin bekası için ülkenin bağımsızlığı için alçaklara ders vermek için kurulmuş bir ittifaktır ve Türkiye’nin geleceği için bu şekilde de devam edecektir.” ifadelerini kullandı. 

Binali Yıldırımdan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Binali Yıldırım'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı
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