SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı mahkemede ifade verdi

İstanbul Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesinde sosyal medya yoluyla hakaret suçundan açılan bir dava kapsamında, Bayrakçı hakkında mahkemeye zorla getirme kararı çıkartıldı.
Ankara'da bir otelde bulunduğunun belirlenmesi üzerine Bayrakçı, polis eşliğinde Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Sabah saatlerinde getirildiği Ankara Adliyesinde, nöbetçi asliye ceza mahkemesine çıkarılan Bayrakçı, telekonferans sistemi aracılığıyla İstanbul'daki mahkemeye ifade verdi.
Bayrakçı, Twitter hesabından, "Ankara'da gece 00.50'de gözaltına alındım, Hayırdır inşallah" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.