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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.08.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Son depremler (5 Ağustos) En son nerelerde deprem oldu?

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Son depremler (5 Ağustos) En son nerelerde deprem oldu?

Ülkemizde gerçekleşen son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen depremleri anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu?

Deprem haberleri Türkiye gündeminde yer almaya devam ediyor. Deprem hattı üzerinde bulunan ülkemizin farklı bölgeleri ve şehirlerinde artçı sarsıntılar yaşanıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler bilgilendirmesini resmi sayfası üzerinden yaptı. Listeye göre günün en şiddetli deprem haberi 3.6 ile Akdeniz'den geldi.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.08.05 06:26:10 39.5127 26.0497 6.1 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.08.05 05:28:37 35.2612 27.8000 16.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.05 05:00:32 36.8437 27.7248 17.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.08.05 03:25:40 39.2662 28.2678 7.4 -.- 2.1 -.- YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.08.05 03:24:43 39.2933 28.2665 7.0 -.- 2.6 -.- COTURTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.08.05 03:01:15 39.2742 28.2695 5.6 -.- 1.7 -.- YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.08.05 02:24:05 34.9840 27.9402 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.05 02:20:46 35.2227 27.9392 12.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.05 02:13:04 40.6255 28.9758 4.9 -.- 1.4 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.08.05 01:48:56 36.2913 34.2172 4.5 -.- 2.2 -.- KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2019.08.05 01:46:14 40.4702 28.4740 12.3 -.- 1.5 -.- BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.08.05 01:28:16 39.1668 28.9980 13.3 -.- 1.1 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.08.05 01:17:43 38.6145 26.7293 5.4 -.- 2.1 -.- FOCA (IZMIR) İlksel
2019.08.05 01:16:25 35.2510 27.7488 54.4 -.- 3.6 3.7 AKDENIZ İlksel
2019.08.05 01:06:24 41.0122 43.8750 8.2 -.- 1.8 -.- KAYADOVEN-AKYAKA (KARS) İlksel

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