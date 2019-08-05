Son depremler (5 Ağustos) En son nerelerde deprem oldu?
Ülkemizde gerçekleşen son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen depremleri anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu?
Deprem haberleri Türkiye gündeminde yer almaya devam ediyor. Deprem hattı üzerinde bulunan ülkemizin farklı bölgeleri ve şehirlerinde artçı sarsıntılar yaşanıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler bilgilendirmesini resmi sayfası üzerinden yaptı. Listeye göre günün en şiddetli deprem haberi 3.6 ile Akdeniz'den geldi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.08.05 06:26:10 39.5127 26.0497 6.1 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.08.05 05:28:37 35.2612 27.8000 16.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.05 05:00:32 36.8437 27.7248 17.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.08.05 03:25:40 39.2662 28.2678 7.4 -.- 2.1 -.- YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.08.05 03:24:43 39.2933 28.2665 7.0 -.- 2.6 -.- COTURTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.08.05 03:01:15 39.2742 28.2695 5.6 -.- 1.7 -.- YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.08.05 02:24:05 34.9840 27.9402 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.05 02:20:46 35.2227 27.9392 12.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.05 02:13:04 40.6255 28.9758 4.9 -.- 1.4 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.08.05 01:48:56 36.2913 34.2172 4.5 -.- 2.2 -.- KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2019.08.05 01:46:14 40.4702 28.4740 12.3 -.- 1.5 -.- BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.08.05 01:28:16 39.1668 28.9980 13.3 -.- 1.1 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.08.05 01:17:43 38.6145 26.7293 5.4 -.- 2.1 -.- FOCA (IZMIR) İlksel
2019.08.05 01:16:25 35.2510 27.7488 54.4 -.- 3.6 3.7 AKDENIZ İlksel
2019.08.05 01:06:24 41.0122 43.8750 8.2 -.- 1.8 -.- KAYADOVEN-AKYAKA (KARS) İlksel
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