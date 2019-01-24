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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Son depremler...23-24 Ocak tarihinde güncel depremler listesi

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Son depremler...23-24 Ocak tarihinde güncel depremler listesi

Kandilli Rasathanesi'ne yansıyan verilere göre, 23-24 Ocak tarihlerinde bazı merkezlerde depremler meydana geldi. İşte, Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre son depremler listesi

Bölgelerinde yaşanan sarsıntının ardından son depremler hakkında bilgi almak isteyen binlerce vatandaş, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 23-24 Ocak tarihli son depremler listesi

SON DEPREMLER

2019.01.24 07:12:39 39.2692 29.2712 8.2 -.- 2.3 -.- KIRGIL-EMET (KUTAHYA)
2019.01.24 06:28:13 38.6063 44.6515 5.7 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2019.01.24 05:57:16 38.7405 38.1638 5.0 -.- 2.4 -.- KISLA-ARGUVAN (MALATYA)
2019.01.24 05:27:16 34.8547 24.7412 22.7 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2019.01.24 05:24:15 38.7002 44.5378 5.0 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2019.01.24 03:30:05 36.5620 28.7712 7.4 -.- 2.0 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2019.01.24 03:23:46 39.2782 40.5695 9.6 -.- 2.7 -.- CATMAOLUK-ADAKLI (BINGOL)
2019.01.24 03:23:29 39.7815 38.9192 4.4 -.- 3.1 3.0 YAZIGEDIGI-REFAHIYE (ERZINCAN)
2019.01.24 02:51:47 38.7672 43.4538 7.9 -.- 1.9 -.- YEMLICE-(VAN)
2019.01.24 02:17:54 37.1768 28.6995 8.2 -.- 2.3 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)
2019.01.24 01:36:28 39.5327 28.8145 6.3 -.- 2.2 -.- POYRACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2019.01.24 01:23:00 38.9927 35.8033 4.1 -.- 3.2 3.2 KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI)
2019.01.24 00:01:40 36.9723 27.6225 7.0 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2019.01.23 23:48:47 36.5207 28.6737 5.0 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ
2019.01.23 23:35:27 36.4738 28.6983 6.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2019.01.23 22:59:37 36.5045 28.6950 5.5 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ
2019.01.23 22:51:49 37.3917 35.8152 19.4 -.- 1.5 -.- ISIKLI-KOZAN (ADANA)
2019.01.23 22:12:22 38.9015 27.8675 5.5 -.- 2.7 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA)
2019.01.23 19:01:44 36.2898 27.3097 6.9 -.- 3.1 3.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2019.01.23 17:18:46 36.5927 34.2862 0.0 -.- 1.5 -.- KOCAHASANLI-ERDEMLI (MERSIN)
2019.01.23 16:55:31 40.5177 30.3408 0.0 -.- 1.6 -.- DOGANTEPE-GEYVE (SAKARYA)
2019.01.23 16:26:32 39.3415 41.0933 8.3 -.- 1.2 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)
2019.01.23 16:21:59 36.0040 29.0622 13.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2019.01.23 16:22:00)
2019.01.23 16:08:27 39.3388 41.0940 8.5 -.- 1.8 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)
2019.01.23 16:04:48 37.2023 27.8768 0.0 -.- 1.8 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA)
2019.01.23 15:39:08 36.2253 27.8648 49.6 -.- 1.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
2019.01.23 15:31:26 39.3025 41.1455 6.0 -.- 3.2 3.3 ALABALIK-VARTO (MUS)
2019.01.23 15:27:02 39.2973 41.1458 5.3 -.- 3.0 3.3 ALABALIK-VARTO (MUS) REVIZE01 (2019.01.23 15:27:02)

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