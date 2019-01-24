Son depremler...23-24 Ocak tarihinde güncel depremler listesi
Kandilli Rasathanesi'ne yansıyan verilere göre, 23-24 Ocak tarihlerinde bazı merkezlerde depremler meydana geldi. İşte, Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre son depremler listesi
Bölgelerinde yaşanan sarsıntının ardından son depremler hakkında bilgi almak isteyen binlerce vatandaş, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 23-24 Ocak tarihli son depremler listesi
SON DEPREMLER
2019.01.24 07:12:39 39.2692 29.2712 8.2 -.- 2.3 -.- KIRGIL-EMET (KUTAHYA)
2019.01.24 06:28:13 38.6063 44.6515 5.7 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2019.01.24 05:57:16 38.7405 38.1638 5.0 -.- 2.4 -.- KISLA-ARGUVAN (MALATYA)
2019.01.24 05:27:16 34.8547 24.7412 22.7 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2019.01.24 05:24:15 38.7002 44.5378 5.0 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2019.01.24 03:30:05 36.5620 28.7712 7.4 -.- 2.0 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2019.01.24 03:23:46 39.2782 40.5695 9.6 -.- 2.7 -.- CATMAOLUK-ADAKLI (BINGOL)
2019.01.24 03:23:29 39.7815 38.9192 4.4 -.- 3.1 3.0 YAZIGEDIGI-REFAHIYE (ERZINCAN)
2019.01.24 02:51:47 38.7672 43.4538 7.9 -.- 1.9 -.- YEMLICE-(VAN)
2019.01.24 02:17:54 37.1768 28.6995 8.2 -.- 2.3 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)
2019.01.24 01:36:28 39.5327 28.8145 6.3 -.- 2.2 -.- POYRACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2019.01.24 01:23:00 38.9927 35.8033 4.1 -.- 3.2 3.2 KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI)
2019.01.24 00:01:40 36.9723 27.6225 7.0 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2019.01.23 23:48:47 36.5207 28.6737 5.0 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ
2019.01.23 23:35:27 36.4738 28.6983 6.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2019.01.23 22:59:37 36.5045 28.6950 5.5 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ
2019.01.23 22:51:49 37.3917 35.8152 19.4 -.- 1.5 -.- ISIKLI-KOZAN (ADANA)
2019.01.23 22:12:22 38.9015 27.8675 5.5 -.- 2.7 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA)
2019.01.23 19:01:44 36.2898 27.3097 6.9 -.- 3.1 3.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2019.01.23 17:18:46 36.5927 34.2862 0.0 -.- 1.5 -.- KOCAHASANLI-ERDEMLI (MERSIN)
2019.01.23 16:55:31 40.5177 30.3408 0.0 -.- 1.6 -.- DOGANTEPE-GEYVE (SAKARYA)
2019.01.23 16:26:32 39.3415 41.0933 8.3 -.- 1.2 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)
2019.01.23 16:21:59 36.0040 29.0622 13.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2019.01.23 16:22:00)
2019.01.23 16:08:27 39.3388 41.0940 8.5 -.- 1.8 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)
2019.01.23 16:04:48 37.2023 27.8768 0.0 -.- 1.8 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA)
2019.01.23 15:39:08 36.2253 27.8648 49.6 -.- 1.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
2019.01.23 15:31:26 39.3025 41.1455 6.0 -.- 3.2 3.3 ALABALIK-VARTO (MUS)
2019.01.23 15:27:02 39.2973 41.1458 5.3 -.- 3.0 3.3 ALABALIK-VARTO (MUS) REVIZE01 (2019.01.23 15:27:02)
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