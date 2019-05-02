Son depremler: 2 Mayıs Kandilli deprem listesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon depremler: 2 Mayıs Kandilli deprem listesi
GeriGündem Son depremler: 2 Mayıs Kandilli deprem listesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
02.05.2019 - 07:37, Son Güncelleme:

Son depremler: 2 Mayıs Kandilli deprem listesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son depremler: 2 Mayıs Kandilli deprem listesi

2 Mayıs tarihinde meydana gelen son depremler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen depremleri anlık olarak yayımlayan Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan gelen son depremlere yer verdi. İşte, son depremler listesi

Yurdun birçok kesiminde meydana gelen sarsıntıları anlık olarak yayımlayan Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini yayımladı. İşte, 2 Mayıs gece saatleri itibariyle meydana gelen son depremler;

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
06:06:18 38.9487 26.0940 8.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
06:03:28 38.9003 25.8860 2.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
05:42:27 40.7118 29.2340 8.7 -.- 1.5 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
05:40:00 35.2327 27.0938 3.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
05:20:15 38.3030 26.5657 5.3 -.- 1.8 -.- BIRGI-URLA (IZMIR)
04:55:36 42.5028 41.9000 6.2 -.- 2.3 -.- GURCISTAN
04:30:02 37.4230 29.3035 12.8 -.- 1.4 -.- MEVLUTLER-ACIPAYAM (DENIZLI)
01:51:24 35.5183 23.5947 5.0 -.- 3.0 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:06:13 38.3345 27.1592 5.0 -.- 2.2 -.- GAZIEMIR (IZMIR)
01:02:11 38.6560 38.2207 3.5 -.- 1.7 -.- KARACA-YAZIHAN (MALATYA)
01:01:18 38.6450 42.2107 13.3 -.- 1.8 -.- SERINBAYIR-AHLAT (BITLIS)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Bakan Akar'dan James Jeffrey ile kritik görüşme

2 çocuk kayboldu...

Umutlar tükendi... 100. günde en acı davet

Bennu Gerede: Acun'a yalvardım ama...