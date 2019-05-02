Son depremler: 2 Mayıs Kandilli deprem listesi
2 Mayıs tarihinde meydana gelen son depremler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen depremleri anlık olarak yayımlayan Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan gelen son depremlere yer verdi. İşte, son depremler listesi
Yurdun birçok kesiminde meydana gelen sarsıntıları anlık olarak yayımlayan Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini yayımladı. İşte, 2 Mayıs gece saatleri itibariyle meydana gelen son depremler;
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm
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06:06:18 38.9487 26.0940 8.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
06:03:28 38.9003 25.8860 2.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
05:42:27 40.7118 29.2340 8.7 -.- 1.5 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
05:40:00 35.2327 27.0938 3.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
05:20:15 38.3030 26.5657 5.3 -.- 1.8 -.- BIRGI-URLA (IZMIR)
04:55:36 42.5028 41.9000 6.2 -.- 2.3 -.- GURCISTAN
04:30:02 37.4230 29.3035 12.8 -.- 1.4 -.- MEVLUTLER-ACIPAYAM (DENIZLI)
01:51:24 35.5183 23.5947 5.0 -.- 3.0 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:06:13 38.3345 27.1592 5.0 -.- 2.2 -.- GAZIEMIR (IZMIR)
01:02:11 38.6560 38.2207 3.5 -.- 1.7 -.- KARACA-YAZIHAN (MALATYA)
01:01:18 38.6450 42.2107 13.3 -.- 1.8 -.- SERINBAYIR-AHLAT (BITLIS)
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