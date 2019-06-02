Son depremler: 2 Haziran Kandilli deprem listesi
2 Haziran tarihinde meydana gelen son depremler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen depremleri anlık olarak yayımlayan Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan gelen son depremlere yer verdi. İşte, son depremler listesi
Yurdun birçok kesiminde meydana gelen sarsıntıları anlık olarak yayımlayan Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini yayımladı. İşte, 2 Haziran gece saatleri itibariyle meydana gelen son depremler;
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:39:41 41.1593 36.5797 8.4 -.- 2.4 -.- BALCALI-TEKKEKOY (SAMSUN)
07:21:14 37.4022 36.1077 8.6 -.- 1.3 -.- SABAPLI-KADIRLI (OSMANIYE)
07:00:46 37.0523 27.9290 16.0 -.- 1.5 -.- CAMLICA-MILAS (MUGLA)
06:59:26 36.8993 27.7620 9.1 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:27:02 36.8888 27.6217 6.9 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:17:33 40.1455 31.7102 5.0 -.- 1.7 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)
04:56:50 38.9705 26.2735 8.0 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
04:47:11 39.0075 27.6413 7.0 -.- 1.3 -.- UCAVLU-AKHISAR (MANISA)
03:26:00 38.9057 27.7507 12.1 -.- 2.2 -.- DOGUCA-AKHISAR (MANISA)
02:48:03 37.0635 27.5553 4.9 -.- 1.3 -.- CAMLIK-BODRUM (MUGLA)
02:40:20 35.2952 27.8382 12.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
02:32:12 39.1580 27.6065 5.5 -.- 1.8 -.- DARKALE-SOMA (MANISA)
02:26:21 38.9685 26.2053 11.7 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
02:16:56 40.8963 41.8480 14.0 -.- 2.3 -.- ERENKOY-YUSUFELI (ARTVIN)
01:23:50 38.8140 26.7282 8.9 -.- 2.0 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
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