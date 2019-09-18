Son dakika: Zap bölgesine hava harekâtı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
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