Son dakika... Zaman gazetesi davasında ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda haklarında dava açılan 4’ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar İbrahim Karayeğen, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal ile aralarında Ali Bulaç ve Şahin Alpay’ın da bulunduğu 5 tutuksuz sanık hazır bulundu.



2 sanığa iyi hal indirimi uygulanmadı



Son savunmalarını yapan sanıklar beraatlerine karar verilmesini istedi. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklardan Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal’ı terör örgütü üyeliği suçundan 10 yıl 6 ay hepse mahkum etti. Mahkeme verilen cezada iyi hal indirimine gitmedi.Sanıklardan Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan Alkan’a iyi hal indirimi uygulayan mahkeme bu isimleri ise örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapse çarptırırken sanıklardan İbrahim Karayeğen’i ise 9 yıl hapse çarptırdı.



Örgüt üyeliğinden ceza, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten beraat



Mahkeme örgüt üyeliğinden hapis cezasına çarptırdığı sanıklar Mümtazer Türköne, Mustafa Ünal, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan Alkan’ı "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ise ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.



5 Sanığın tüm suçlardan beraatine karar verildi



Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Mehmet Özdemir, İhsan Duran Dağı, Orhan Kemal Cengiz, Lalezer Sarıibrahimoğlu ve Nuriye Ural'ın ise tüm suçlardan beraatine karar verdi. Tutuklu sanıklardan Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti , İbrahim Karayeğen ile Ahmet Turan Alkan’ın ise tahliyesine karar verdi.