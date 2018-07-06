Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika... Zaman gazetesi davasında ceza yağdı

    Son dakika... Zaman gazetesi davasında ceza yağdı

    AA - DHA
    06.07.2018 - 16:32 | Son Güncelleme:

    Kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski yazarlarının FETÖ/PDY davasında ceza yağdı.

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda haklarında dava açılan 4’ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

    İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar İbrahim Karayeğen, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal ile aralarında Ali Bulaç ve Şahin Alpay’ın da bulunduğu 5 tutuksuz sanık hazır bulundu.

    2 sanığa iyi hal indirimi uygulanmadı

    Son savunmalarını yapan sanıklar beraatlerine karar verilmesini istedi. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklardan Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal’ı terör örgütü üyeliği suçundan 10 yıl 6 ay hepse mahkum etti. Mahkeme verilen cezada iyi hal indirimine gitmedi.Sanıklardan Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan Alkan’a iyi hal indirimi uygulayan mahkeme bu isimleri ise örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapse çarptırırken sanıklardan İbrahim Karayeğen’i ise 9 yıl hapse çarptırdı.

    Örgüt üyeliğinden ceza, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten beraat

    Mahkeme örgüt üyeliğinden hapis cezasına çarptırdığı sanıklar Mümtazer Türköne, Mustafa Ünal, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan Alkan’ı "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ise ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

    5 Sanığın tüm suçlardan beraatine karar verildi

    Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Mehmet Özdemir, İhsan Duran Dağı, Orhan Kemal Cengiz, Lalezer Sarıibrahimoğlu ve Nuriye Ural'ın ise tüm suçlardan beraatine karar verdi. Tutuklu sanıklardan Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti , İbrahim Karayeğen ile Ahmet Turan Alkan’ın ise tahliyesine karar verdi.

    Zaman Gazetesi eski yöneticileri ve yazarlarına operasyon
    daha fazla video için
    Etiketler:
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri