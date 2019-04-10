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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
10.04.2019 - 20:17, Son Güncelleme:

Son dakika... Yusufeli'nde seçim iptal edildi

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Son dakika... Yusufeli'nde seçim iptal edildi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, CHP'nin itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimin iptaline karar verdi. Karara göre, 2 Haziran'da yeniden seçime gidilecek.

Yusufeli'nde 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan ilk sayımlarda, CHP’li aday Barış Demirci, 2 oy farkla seçimi önde bitirdi. 1015 nolu sandığa yapılan itirazlar üzerine yeniden yapılan sayımlarda ise AK Parti adayı Eyüp Aytekin 3 oy farkla, 1819 oyla seçimi kazandı. CHP adayı Barış Demirci ise 1816 oyda kaldı. Ancak bu sandıkta 4 adet oy pusulası tespit edilemedi.

CHP'li aday Barış Demirci'nin itirazı üzerine tutanak tutuldu, İl Seçim Kurulu'na itiraz edildi. Diğer itiraz konuları ile birlikte bu kez ilçede 6 sandıkta yeniden sayım yapıldı. Sayım sırasında bir sandıkta daha oy pusulası tespit edilemedi. Bu sayımlara göre AK Parti adayı Eyüp Aytekin, 1 oy farkla kazandı. İlçede toplamda 5 adet oy pusulası tespit edilemedi. Başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği de belirlendi.

CHP'liler, kayıp oy pusulaları olan sandıklarda seçimlerin yenilenmesi ve başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği gerekçesiyle usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla seçimlerin ilçe genelinde yenilenmesi talebi ile YSK'ya iki ayrı başvuruda bulundu. CHP'nin yaptığı itirazın ardından YSK seçimin iptaline karar verdi. Karara göre, 2 Haziran'da yeniden seçime gidilecek. CHP'li aday Barış Demirci, "YSK'ya başvurumuz lehimize olumlu sonuçlandı. Seçimler iptal edildi. 2 Haziran'da yenilenecek. Henüz iptalin gerekçeli kararı elimize ulaşmadı. Kararı bekliyoruz" dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (10.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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