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    TIR'a çarpan yolcu otobüsü yandı... Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum) (DHA)
    13.03.2018 - 07:22 | Son Güncelleme:

    Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsü, park halindeki TIR’a çarptı. Otobüsün alev aldığı kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

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    • Çorumda yolcu otobüsü TIRa çarptı
    • Çorumda yolcu otobüsü TIRa çarptı
    • Çorumda yolcu otobüsü TIRa çarptı
    • Çorumda yolcu otobüsü TIRa çarptı

    Kaza, saat 06.00 sıralarında Osmancık ilçesi Kumbel köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan 26 yolcusuyla Tokat’a gitmek için yola çıkan, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, yol kenarında park halindeki LT 640 TL yabancı plakalı TIR’a arkadan çarptı.

    OTOBÜS ALEV ALDI

    Çarpmanın etkisiyle otobüs alev aldı. Tam bir can pazarının yaşandığı kaza yerine, çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı.

    İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    OTOBÜSTE HAYATINI KAYBEDENLERİN OLABİLECEĞİ İDDİASI

    İtfaiyenin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü otobüste, cesetlerin olabileceği ifade edilerek, ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

    TIRa çarpan yolcu otobüsü yandı... Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Etiketler: Çorum , Osmancık , yolcu otobüsü , TIR , son dakika , gündem
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