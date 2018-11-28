Son dakika: Viyadük inşaatında beton blok düştü... İşçiler altında kaldı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çöktü. 7 nolu viyadüğün çökmesi sonucu 5 işçinin enkazın altında kaldığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,kaza ile ilgili iki müfettiş görevlendirdiğini ve olayla ilgili incelemenin başlatıldığını duyurdu.
Olay, Gebze Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yapılan 7 nolu viyadük inşaatında meydana geldi. Viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada çökme oldu. Yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan viyadükte çalışan ve ilk bilgilere göre 5 işçi, düşerek enkazın altında kaldı.
İhbar üzerine olay 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İşçilerin enkazın altından çıkarılması için çalışma başlatıldı
BELEDİYE BAŞKANI KÖŞKER: SON NOKTAYA GELMİŞLERDİ...
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, viyadük inşaatındaki kazayla ilgili konuştu. Köşker, "Kalıplardan bir tanesinin çökmesiyle 5 işçimizi kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in açıklamaları şöyle:
"Elim bir kaza oldu. Türkiye'nin ikinci büyük viyadüklerinden bir tanesi. Kalıplardan bir tanesi çökmesiyle birlikte 5 işçimizin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Beton bloklar kırılıyor, kırılması biraz daha zaman alacak. İnşallah can kaybı olmadan kurtarmayı diliyoruz.
Köprülerde, viyadüklerde uzun bloklar vardır ancak bu öyle değil. Bu sistem farklı bir sistem. İki kolon arasında, beton dökülüyor, kuruyor, 1-2 metre daha yürüyor. Ortada buluşup iki blok arasındaki bağlantıyı sağlıyorlar.
Kalıpta bir bağlantı hatası olabilir, teknik hatadan kaynaklanan bir şey. Yoksa viyadüğün normalde çökmemesi lazım. Artık son noktaya gelmişlerdi, son aşamaya yaklaşmıştı, bitmiş olacaktı."
İNCELEME BAŞLATILDI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gebze'de yol çalışması sırasında yaşanan kaza ile ilgili iki müfettiş görevlendirdiğini ve olayla ilgili incelemenin başlatıldığını duyurdu.
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