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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)
28.11.2018 - 11:49, Son Güncelleme:

Son dakika: Viyadük inşaatında beton blok düştü... İşçiler altında kaldı

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Son dakika: Viyadük inşaatında beton blok düştü... İşçiler altında kaldı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çöktü. 7 nolu viyadüğün çökmesi sonucu 5 işçinin enkazın altında kaldığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,kaza ile ilgili iki müfettiş görevlendirdiğini ve olayla ilgili incelemenin başlatıldığını duyurdu.

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  • Viyadük çalışmasında feci olay
  • Viyadük çalışmasında feci olay
  • Viyadük çalışmasında feci olay
  • Viyadük çalışmasında feci olay
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Olay, Gebze Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yapılan 7 nolu viyadük inşaatında meydana geldi. Viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada çökme oldu. Yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan viyadükte çalışan ve ilk bilgilere göre 5 işçi, düşerek enkazın altında kaldı.

İhbar üzerine olay 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İşçilerin enkazın altından çıkarılması için çalışma başlatıldı

BELEDİYE BAŞKANI KÖŞKER: SON NOKTAYA GELMİŞLERDİ...

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, viyadük inşaatındaki kazayla ilgili konuştu. Köşker, "Kalıplardan bir tanesinin çökmesiyle 5 işçimizi kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in açıklamaları şöyle:

"Elim bir kaza oldu. Türkiye'nin ikinci büyük viyadüklerinden bir tanesi. Kalıplardan bir tanesi çökmesiyle birlikte 5 işçimizin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Beton bloklar kırılıyor, kırılması biraz daha zaman alacak. İnşallah can kaybı olmadan kurtarmayı diliyoruz.

Köprülerde, viyadüklerde uzun bloklar vardır ancak bu öyle değil. Bu sistem farklı bir sistem. İki kolon arasında, beton dökülüyor, kuruyor, 1-2 metre daha yürüyor. Ortada buluşup iki blok arasındaki bağlantıyı sağlıyorlar.

Kalıpta bir bağlantı hatası olabilir, teknik hatadan kaynaklanan bir şey. Yoksa viyadüğün normalde çökmemesi lazım. Artık son noktaya gelmişlerdi, son aşamaya yaklaşmıştı, bitmiş olacaktı."

İNCELEME BAŞLATILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gebze'de yol çalışması sırasında yaşanan kaza ile ilgili iki müfettiş görevlendirdiğini ve olayla ilgili incelemenin başlatıldığını duyurdu.

Viyadük çalışmasında beton blok düştü... İşçiler altında kaldıKuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blok düştü. İlk bilgilere göre 5 işçi düşen bloğun altında kaldı. İtfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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