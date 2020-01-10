Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 10.01.2020 - 16:20,
Son dakika... Üsküdar'da feci kaza: 2 yaralı
İstanbul Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, bir iş yerinin duvarına çarptı. Otomobilin sürücüsü kadın ile çocuğu yaralandı.
Otomobilde sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Her iki yaralı ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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