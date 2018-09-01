Son dakika... Ünlü tatil beldesindeki şok görüntü için açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Ünlü tatil beldesindeki şok görüntü için açıklama
GeriGündem Son dakika... Ünlü tatil beldesindeki şok görüntü için açıklama
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
İHA
01.09.2018 - 08:02, Son Güncelleme:

Son dakika... Ünlü tatil beldesindeki şok görüntü için açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Ünlü tatil beldesindeki şok görüntü için açıklama

İzmir Foça’da kaynağı henüz belirlenemeyen petrol kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Açıklamada, kirliliğin 2 bin 500 metrelik sahil şeridini etkilediği ve sızıntının kaynağının helikopter desteği ile de tespit edilme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Foça ilçesi Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde kalan denizde kaynağı belirlenemeyen ağır bir yakıt sızıntısı meydana gelmişti. Sızıntı nedeniyle bazı bölgelerde gözle görülür bir kirlilik oluşurken, çok sayıda uzman ekip de sevk edilmişti. Konuya ilişkim Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden de açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 2 bin 500 metrelik bir sahil şeridinin kirlilikten zarar gördüğü tespit edilirken, sızıntının nereden kaynaklandığı helikopterlerin de desteğiyle araştırılıyor. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetkililer de Foça’ya gelerek incelemede bulunacak.

Son dakika... Ünlü tatil beldesindeki şok görüntü için açıklama
2 bin 500 metrelik sahil şeridi zarar gördü

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İlimiz Foça ilçesi Gencelli ve Cumhuriyet Mahalleleri sınırları içerisinde kalan Çatlatan Sitesi ve Öncü Sitesi sahiline denizden petrol kirliliği geldiği yönünde Sahil Güvenlik Komutanlığına ihbar iletildiği hususları Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesine müteakip ekiplerimiz olay yerine derhal ulaşmış olup, olay yerine en yakın mesafede konumlanmış olan ve deniz kirliliğine müdahale konusunda yeterliliği bulunan iki uzman firma görevlendirilmiştir. Denizden kirlilik gelmeye devam ettiği için dökülen fuel oil miktarına ilişkin net bir tespit yapılması şu aşamada mümkün değildir. Görevlendirilen ekipler tarafından vakit kaybetmeksizin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli gözetiminde kirlilik giderme çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda yaklaşık 2 bin 500 metrelik bir sahil şeridinin kirlilikten zarar gördüğü tespit edilmiş olup, ilk etapta denizdeki kirliliğin bariyerler, emdirici malzemeler ve skimmer ile kontrol altına alınması amacıyla çalışma yürütülmektedir” denildi.

Son dakika... Ünlü tatil beldesindeki şok görüntü için açıklama
Belediye ekipleri de destek için takviye edilecek
Açıklamada çalışmaların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aliağa Liman Başkanlığı, Foça Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Foça Kaymakamlığı ile koordinasyon halinde sürdürüldüğü belirtilirken, 1 Eylül günü itibarıyla Aliağa ve Foça Belediyeleri ekiplerinin de çalışmalara destek vereceği kaydedildi.

Aliağa ve Foça sahillerinde ham petrol kirliliği
daha fazla video için

Tespit için helikopterler de havalandı

Temizleme sonucu oluşan atıkların, lisanslı araçlar ile lisanslı bertaraf tesislerine yönlendirileceğinin de yer aldığı açıklamada, “Diğer yandan kirliliğin hangi sebeple oluştuğu ve kirleten bilinmemekle beraber, kirletenin tespiti için bölgede bulunan gemiler, hareket eden gemiler ve ihtimal dahilindeki kıyı tesislerinin yakıt/slaç tanklarından parmak izi amacıyla numuneler alınmaktadır. Kirliliğin boyutunun ve geldiği yerin belirlenebilmesi amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ile keşif uçuşları yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri de yer aldı.

Son dakika... Ünlü tatil beldesindeki şok görüntü için açıklama

Bakanlık yetkilileri olay yerine geliyor

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Genel Müdürü ile bakanlık yetkililerinin de Foça’ya gelerek alanda inceleme yapacağı öğrenildi.

Ünlü tatil bölgesinde şok görüntüler Hızla yayıldı... Sahil bu hale geldi
Ünlü tatil bölgesinde şok görüntüler! Hızla yayıldı... Sahil bu hale geldi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gören şaşırdı ama... Bir tek o mezun oldu...

Özel halk otobüsüne akbilsiz bindiler, uyaran şoförü bıçaklayıp kaçtılar

Hakkari'de 2 terörist öldürüldü

Fatih'te TOMA kaza yaptı